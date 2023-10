Scommettitore vince 300mila euro giocandone 57: un autogol allo scadere gli cambia la vita Un’incredibile scommessa di 13 partite, per una mostruosa quota complessiva di 5274 volte la posta, si è tradotta in una vincita pazzesca: con una bolletta di 57 euro, sono stati vinti 305mila.

A cura di Paolo Fiorenza

La scommessa chiusa ieri in Inghilterra da un abile e fortunato giocatore è di quelle che cambiano decisamente la vita: una multipla di 13 eventi per una mostruosa quota complessiva di 5274 volte la posta. Avendo messo sulla bolletta 50 sterline, pari a 57 euro, lo scommettitore si è portato a casa ben 264mila sterline, equivalenti a 305mila euro.

Una vincita pazzesca, come pazzesco è stato indovinare i risultati delle 13 partite di Premier League e Championship pronosticate. Nella multipla erano presenti le vittorie di Tottenham, Chelsea, Everton, Fulham, Middlesborough, Blackburn, Leicester, Ipswich, Leeds ma soprattutto quattro pareggi: Cardiff-Watford, Coventry-Norwich, Millwall-Hull e Crystal Palace-Nottingham Forest.

Per quanto riguarda i match di Premier messi in gioco, il Tottenham ha sconfitto il Luton 1-0 nonostante fosse ridotto in 10 uomini e sotto assedio nel finale, il Chelsea ha battuto il Burnley 4-1, l'Everton ha superato il Bournemouth 3-0, mentre il Fulham ha prevalso sullo Sheffield United 3- 1. In Championship, invece, il Middlesbrough ha battuto in trasferta il Sunderland 4-0, il Blackburn ha sconfitto comodamente il QPR con un altro 4-0, mentre il Leicester di Maresca ha proseguito il suo strepitoso avvio di stagione superando lo Stoke 2-0. Infine l'Ipswich ha vinto 4-3 col Preston e il Leeds 2-1 col Bristol City.

Ovviamente i pareggi erano la parte più difficile della giocata e la buona sorte ha premiato il coraggioso scommettitore. Crystal Palace-Nottingham Forest è finita 0-0, ma è nelle restanti tre partite che le coronarie del possessore della bolletta sono state messe a durissima prova. Se è vero che ‘no pain no gain', allora la vincita se l'è meritata tutta: il Watford ha pareggiato nel secondo tempo il vantaggio del Cardiff per l'1-1 finale, mentre il Millwall ha rimontato l'Hull City chiudendo 2-2.

Tuttavia è stato alla Coventry Building Society Arena che lo stellone dello scommettitore si è palesato in tutta la sua potenza, allorquando l'autogol di Ben Gibson all'88' ha sigillato l'1-1 del match: in quel momento il giuoco del calcio si è trasformato in ricchezza smisurata per il ‘punter', che – se sopravvissuto al colpo al cuore – si è messo in tasca 300k.

È stato un portavoce di Betfair a comunicare la clamorosa scommessa sabato sera, vincite come questa si traducono in potente pubblicità per i bookmakers, anche se sul momento piangono un poco… "È stata una giornata memorabile per un nostro scommettitore, gli mandiamo un saluto affettuoso. Il pareggio all'88esimo minuto del Coventry contro il Norwich ha sparso il sale sulle nostre ferite, ma questo è il calcio e da parte di tutti noi di Betfair enormi congratulazioni!".