video suggerito

Scippa il rigore decisivo al compagno al 94′ sull’1-1: si crede Panenka ma il tiro è imbarazzante Incredibile e assurdo epilogo di Godoy Cruz-San Lorenzo, conclusasi in parità quando al 94′ gli ospiti hanno avuto l’occasione di vincere su calcio di rigore. Clamorosamente sbagliato da Fydriszewski che prima ha tolto la palla al designato Muniain e poi si è reso protagonista di un imbarazzante “cucchiaio” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

La partita del campionato argentino tra Godoy Cruz e San Lorenzo al Malvinas Argentinas di Mendoza, è finita sabato sera con un clamoroso 1-1. Un pareggio che ha scatenato la furia dei tifosi e degli stessi giocatori ospiti che hanno visto sfumare il successo esterno nel peggiore dei modi: con un rigore sbagliato al 94′ da parte di Francisco Fydriszewski che prima ha scippato il tiro a Iker Muniain suo compagno di squadra e rigorista designato, e poi si è inventato una palombella imbarazzante alla Panenka finita tra le braccia del portiere avversario.

L'imbarazzante pallonetto dal dischetto di Fydriszewski al 94′

"Non so perché abbia tirato lui il calcio di rigore, doveva farlo IKer è lui il giocatore designato per i tiri dal dischetto". Il commento nell'amarissimo post partita da parte del tecnico del San Lorenzo, Leandro Romagnoli, è lapidario: ciò che è accaduto nel finale della sfida al Godoy Cruz è inammissibile. Al 94′, quando è stato fischiato il tiro dagli 11 metri c'era la possibilità di prendersi tre punti pesantissimi ma in campo è andato in scena un siparietto inspiegabile: Fydriszewski, entrato qualche minuto prima, si è impossessato del pallone e si è portato su dischetto di propria iniziativa, fregandosene delle direttive e gerarchie stabilite. Poi, l'assurda decisione che ha scatenato frustrazione e furia: invece di calciare al meglio un rigore, dal peso specifico enorme, la palombella alla Panenka. Imbarazzante scelta, con la palla finita tra le braccia di Franco Petroli, portiere avversario. Che ha ringraziato.

La rabbia del San Lorenzo e le beffe in campo degli avversari

Davanti alla folle scelta di Fydriszewski, i giocatori del Cruz si sono avvicinati al proprio portiere complimentandosi mentre altri hanno iniziato a prendersi gioco dell'attaccante del San Lorenzo. Attimi di tensione che hanno acceso la miccia per un finale acceso, poi subito sedato dall'immediato fischio finale del direttore di gara che ha posto fine alle ostilità. Ma nel post gara, l'amarezza e la delusione hanno invaso i social con le ire dei tifosi e i commenti post partita con l'imbarazzo del San Lorenzo.

Leggi anche Il gesto di Tomori che scippa il rigore a Pulisic in Fiorentina-Milan: consegna lui il pallone ad Abraham

Fydriszewski ha provato a rivolgere pubbliche scuse ai propri tifosi e compagni, con scarsi risultati. Le dure parole del tecnico Leandro Romagnoli a fine partita risuonano come una sentenza: "Sono decisamente furioso perché ci siamo ritrovati con un rigore alla fine e non potevamo sbagliare così. Potevamo rimanere con tre punti che ci servivano tanto… Fydriszewski? Ho giocato 20 anni… C'è un giocatore designato ed era ed è Iker Muniain ma in campo è cambiato tutto…"