Schweinsteiger va in confusione in diretta: parla nel bicchiere del caffè al posto del microfono Bastian Schweinsteiger è stato protagonista di un siparietto sulla Tv pubblica tedesca, quando ha perso la cognizione della realtà e ha cominciato a parlare dentro il bicchiere del caffè al posto del microfono.

A cura di Paolo Fiorenza

I campionati Europei di calcio che si stanno svolgendo in Germania sono l'occasione per parecchi ex giocatori di cimentarsi in veste di commentatori presso le varie televisioni che detengono i diritti di trasmissione dell'evento. In terra tedesca, tra gli altri, c'è Bastian Schweinsteiger alle prese col microfono. Il 39enne ex centrocampista del Bayern Monaco e della nazionale era impegnato domenica sera a Francoforte per fare l'opinionista in occasione di Svizzera-Germania, quando è andato in confusione in diretta: ad un certo punto si è messo a parlare nel bicchiere del caffè al posto del microfono, salvo essere riportato alla realtà dalla giornalista che era vicina a lui.

Schweinsteiger si confonde e parla nel bicchiere del caffè

Il video con la gaffe di Schweinsteiger è ben presto diventato virale: si era nel prepartita dell'ultimo match del Girone A, che poi ha visto la Germania pareggiare al 92′ con Fullkrug il gol elvetico di Ndoye e assicurarsi in extremis il primo posto del gruppo, e Bastian era sul prato del Waldstadion assieme alla conduttrice Esther Sedlaczek. I due erano in collegamento in diretta per ARD, ovvero il principale canale radiotelevisivo pubblico in Germania.

Dopo aver scherzato sul suo caffè, Schweinsteiger è sembrato perdere la cognizione di quanto stava accadendo, iniziando a parlare nel bicchiere della bevanda. A quel punto la Sedlaczek gli ha fatto notare che si era confuso e l'ex colonna della nazionale, campione del mondo in Brasile dieci anni fa, ha realizzato che il microfono era nell'altra mano e non lo stava sentendo nessuno.

Un siparietto che ha scatenato i commenti sui social e ha allentato per un attimo la tensione prepartita. I tedeschi sono riusciti a salvare la prima posizione per il rotto della cuffia grazie al pareggio segnato in pieno recupero, ma ciononostante potrebbero trovarsi accoppiati in un ottavo di finale non esattamente gradito contro l'Inghilterra, qualora la squadra di Southgate si faccia superare nell'ultimo turno del Gruppo C e finisca al secondo posto.