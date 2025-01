video suggerito

Schürrle lo ha rifatto, seminudo al gelo a scalare montagne: la vita estrema dell’ex calciatore tedesco André Schürrle è tornato a pubblicare la sua ultima folle impresa: il nuovo viaggio tra vette innevate, temperature sotto zero e neve. Seminudo, munito solo di scarponi, racchette e guanti: “La comodità è la peggiore dipendenza”. Dal 2020, da quando si è ritirato dal calcio a soli 29 anni, ha cambiato radicalmente il proprio stile di vita compiendo avventure estreme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

André Schürrle era salito alle cronache per la sua folle decisione una volta ritiratosi dal calcio giocato: scalare montagne. Ma a petto nudo, senza tute o altro materiale termico. Un cambiamento radicale che lo aveva portato a compiere anche salite memorabili come quella che nel 2023 lo portò sulla montagna più alta di Germania. Ora, l'ex campione del Mondo con la Germania 2014, lo ha rifatto e ha pubblicato nuovi video e foto dell'impresa a dir poco estrema: "Il freddo più forte che abbia mai provato"

L'ultima folle impresa di Schürrle: di nuovo seminudo tra neve e ghiaccio

Non è una novità assoluta ma era tempo che André Schürrle non pubblicava una delle sue incredibili imprese che lo hanno reso ancor più celebre di quando calcava i campi di calcio, vincendo. L'ex attaccante ha postato sui suoi profili oramai seguiti da quasi 5 milioni e mezzo, la sua ultima follia: ancora una volta seminudo, munito unicamente di pantaloncini, scarponi, racchette e zaino in mezzo a chilometri di neve, sperduto tra le montagne. Unico vezzo? Un cappellino di lana. Insieme ad un gruppo di amici (tutti come Schürrle) ha affrontato tormente, salite, crepacci e chilometri di gelo e neve, come se nulla fosse: "Guardateci! Che giornata! Abbiamo superato il limite assoluto! Con i miei fratelli! Il freddo più forte che abbia mai provato! Disagio! Dolore! Sofferenza! Crescita!".

La nuova vita di Schürrle lontano dal calcio: "La comodità è la peggiore dipendenza"

Per Schürrle dopotutto si tratta della pur semplice normalità, di una nuova vita trascorsa lontano da agi e comfort. Gli stessi che l'ex giocatore ha sempre dichiarato di rifiutare, cercando nel portare ai limiti le proprie capacità fisiche e mentali il proprio nuovo stile quotidiano: "La comodità è la peggiore dipendenza!! Non lasciarti schiavizzare dal tuo conforto!" aveva scritto proprio il 1° gennaio nell'augurare buon anno ai suoi fan. Poi, altri post del nuovo viaggio intrapreso tra le fredde terre del Nord Europa fino all'ultima impresa documentata da un incredibile video.

L'impresa del 2023, Schürrle seminudo a 3.000 metri in piena notte

Già nel 2023, Schürrle aveva portato a termine una sfida simile, documentando il suo viaggio sulla montagna più alta della Germania, lo Zugspitze, scalandola alle 2 di notte, mentre le temperature erano ancor più rigide, ben al di sotto dello zero. Anche in quel caso, il tedesco indossava solo un paio di pantaloncini corti, scarponi da trekking e guanti quando raggiunse la vetta, a poco meno di 3.000 metri sopra il livello del mare.