André Schürrle ha deciso, ha 29 anno si ritira. Il fisico non gli permette più di essere al top della condizioni. Acciacchi di varia natura e infortuni (almeno 3 quelli che nel corso della carriera lo hanno costretto a circa 200 giorni di stop) gli hanno reso tutto più difficile tanto che le ultime stagioni con Fulham e Spartak Mosca, compreso il periodo di lockdown, lo hanno visto più dietro le quinte che sotto i riflettori. Campione del Mondo con la Germania nel 2014, l'esterno d'attacco tedesco mise la firma (2 reti) in calce alla sconfitta più cocente della Seleçao, quel 7-1 passato alla storia come il Mineirazo. In bacheca ha anche un titolo d'Inghilterra conquistato con il Chelsea, una Coppa di lega inglese (vinta sempre coi Blues), un paio di coppe nazionali (Borussia Dortmund e Wolfsburg) e una supercoppa (ancora una volta ottenuta tra le fila dei "lupi")

Rottura della fibra muscolare (67 giorni di stop), infortunio alla caviglia (71 giorni di assenza), irritazione del tendine d'Achille (56 giorni) sono stati i problemi più gravi che ne hanno spesso frenato il rendimento. Chiusa la propria esperienza nel campionato russo e fatto rientro al Borussia Dortmund, sembrava potesse prendere la strada dell'Italia e giocare in Serie A (il Benevento s'era messo sulle sue tracce) ma non sarà così.

Schürrle appenderà le scarpette al chiodo dopo aver indossato anche le maglie di Bayer Leverkusen e Mainz. Nell'intervista a "Der Spiegel" ha spiegato perché ha deciso di chiudere adesso con il mondo del calcio. Ci pensava da tempo, ha capito che questo era il momento giusto.

A questa cosa stavo pensando da tempo – ha ammesso l'esterno d'attacco tedesco – e alla fine ho deciso perché mi sono accorto che i momenti difficili, le difficoltà sono aumentate rispetto alle mie possibilità. Negli ultimi tempi ho avuto più ombre che luci sulla carriera.

In carriera Schürrle ha giocato 420 partite ufficiali (tra campionati e coppe) e segnato 110 gol con le diverse squadre nelle quali ha giocato. Per 57 volte la Germania lo ha convocato in nazionale, 22 le reti complessive. Tre i gol siglati al Mondiale 2014: 2 al Brasile, 1 contro l'Algeria.