Sonego cambia allenatore, si separa da Arbino dopo 18 anni: "Un padre, ma ho bisogno di nuovi stimoli" Il tennista torinese con un post sui social ha annunciato la separazione dal coach Gipo Arbino, non solo un allenatore per Sonego. Si chiude un rapporto durato 18 anni.

Periodi di separazioni, a sorpresa, nel tennis. Dopo l'addio di Djokovic a Ivanisevic, arriva quello di Lorenzo Sonego al suo storico coach Gipo Arbino, un secondo padre, mentore per il giocatore torinese che ha dato l'annuncio sui social. Dalla prossima settimana Sonego non viaggerà più con Arbino. Ora si vedrà chi sarà il nuovo allenatore. Il favorito pare Fabio Colangelo, ex tennista e anche apprezzato commentatore tv.

Questo il toccante post di ringraziamento, perché Arbino è stato più di un allenatore per Sonego: "Caro Gipo. Dopo quasi un ventennio di vita insieme, sento di avere bisogno di nuovi stimoli per la seconda parte della mia carriera. Grazie di cuore per l’incredibile lavoro che hai fatto, per tutti I momenti condivisi insieme e tutti I risultati ottenuti. Tu non sei solo un coach, sei come un padre, una delle persone più importanti della mia vita. Il nostro rapporto e la mia stima nei tuoi confronti continueranno per sempre. Ti voglio bene".

Un addio sorprendente perché il loro legame durava da quasi diciotto anni e nell'intervista rilasciata a Fanpage.it lo scorso anno Sonego parlando del suo feeling con Arbino disse: "Il nostro è un rapporto quasi da padre e figlio. Si vivono certe emozioni insieme, ci conosciamo da una vita e lui sa come prendermi e come approcciarsi a me. Per ora andiamo avanti bene e siamo molto contenti del nostro legame".

Ora si parla di Fabio Colangelo come possibile allenatore di Sonego, che si è allenato con l'ex tennista già in questi giorni. Sonego con Arbino al suo fianco ha vinto tre titoli ATP e disputato nel complesso cinque finali, raggiungendo tre volte gli ottavi in prove del Grande Slam e la 21ª posizione nella classifica mondiale. Sonny ha vinto anche la Coppa Davis, e lo ha fatto da protagonista.