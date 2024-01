Schiaffeggia un suo calciatore, squalificato l’allenatore Pagliuca: la Juve Stabia fa ricorso Al termine di Juve Stabia-Monterosi, della 20ª giornata di Serie C, l’allenatore dei campani Guido Pagliuca ha rifilato uno schiaffo al volto di un suo calciatore nel tunnel degli spogliatoi. L’episodio è stato notato ed è scattata la squalifica, ma la Juve Stabia presenta ricorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Guido Pagliuca tecnico della Juve Stabia, club campano capolista nel Girone C della Serie C, ha subito tre giornate di squalifica da parte del giudice sportivo. La motivazione è alquanto particolare. Sanzione pesante per Pagliuca che al termine del match di campionato con il Monterosi ha tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore della sua squadra, che è stato colpito con uno schiaffo. La Juve Stabia non ci sta e presenta ricorso.

La Juve Stabia sta disputando un campionato splendido. Campione d'Inverno con un percorso quasi netto: 12 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta nel girone d'andata. Meglio era quasi impossibile, con un margine cospicuo (di sette punti) sulla più diretta inseguitrice (la Casertana). Alla ripresa, domenica scorsa, contro il Monterosi, ultimo in classifica, il percorso è proseguito spedito, fino al 93′ quando la squadra laziale ha accorciato le distanze e poco dopo ha trovato un inaspettato pari. Da 2-0 a 2-2 tra il 93′ e il 95′.

Un'occasione persa per gli stabiesi che hanno mancato il successo casalingo contro l'ultima in classifica e che hanno visto vincere tutte le squadre che la inseguono (tre punti per le squadre che occupano le posizioni dalla seconda all'ottava). Grande delusione, tanta rabbia e animi caldissimi. Furioso anche l'allenatore delle Vespe Pagliuca che nel tunnel degli spogliatoi ha rifilato uno schiaffo al volto a un suo calciatore, questo episodio è stato notato ed è finito a referto. In automatico è arrivata la squalifica, che è di tre giornate.

Questa la motivazione: "L'allenatore della Juve Stabia Pagliuca è stato sanzionato per avere, al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, tenuto una condotta violenta nei confronti di un proprio calciatore in quanto lo colpiva con uno schiaffo al volto".

La Juve Stabia con un comunicato ha fatto sapere di aver presentato un ricorso contro la squalifica del tecnico: "La S.S. Juve Stabia comunica di aver provveduto al ricorso immediato nei confronti della squalifica, inaspettata, inflitta al proprio allenatore Guido Pagliuca di tre giornate. La società ha provveduto, dopo aver ricevuto la notizia ingiustificata, della presunta condotta violenta nei confronti di un proprio calciatore, a tutelare il proprio allenatore in ogni sede con la speranza che la stessa possa essere revocata".