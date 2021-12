Scendono in campo in 9, ma in panchina tra le riserve c’è Dio: l’assurda distinta della partita “Vinceremo, con l’aiuto di Dio”: quante volte si è sentita questa frase alla vigilia di una partita. Se poi è seduto in panchina tra le riserve…

A cura di Paolo Fiorenza

Spesso si invoca l'aiuto dell'Altissimo anche per vicende scarsamente importanti nell'economia del mondo come il risultato di una partita di calcio. Ed allora qualcuno ha avuto l'idea di portare Dio in panchina tra le riserve, con tanto di annuncio ufficiale in distinta. Una presenza evidentemente ritenuta necessaria alla luce del momento di grandissima difficoltà vissuto dal Rajasthan United, che è stato costretto a scendere in campo addirittura in 9 uomini, una cosa che raramente si vede a livello di un massimo campionato nazionale.

Già, perchè il club in questione da quest'anno milita nell'I-League, uno dei due livelli principali in cui è spaccato il movimento calcistico indiano (l'altro è l'Indian Super League). Domenica il Rajasthan United FC ha debuttato nella massima serie da neopromossa, ma a causa dei regolamenti stringenti della lega non è riuscito a mettere a roster più di 9 giocatori, come il club ha spiegato in una nota ufficiale. Se qualcuno inizialmente ha pensato al diffondersi del Covid nella rosa, il comunicato ha chiarito tutto.

"Il prolungarsi della fase di qualificazione ha impedito al club di ingaggiare nuovi giocatori dopo il raggiungimento della I-League, poiché le registrazioni dei giocatori erano già chiuse – ha spiegato il RUFC sul proprio profilo Twitter – È stato bellissimo ottenere la qualificazione, ma ha anche lasciato al club pochissimo tempo per prepararsi ed allestire una squadra competitiva per il nuovo torneo. Manteniamo un minimo di giocatori dagli ultimi playoff e stiamo cercando di prenderne di migliori per la massima serie, poiché la competizione è senza dubbio più alta".

La squadra indiana ha spiegato di aver chiesto di posticipare il match della prima giornata di I-League – che la vedeva impegnata in casa contro il Punjab – "per evitare imbarazzo non solo al club ma anche alla Lega, al nostro avversario e al calcio indiano in generale", ma il rinvio non è stato accordato e dunque la partita si è giocata: in 9 contro 11, il Rajasthan United si è difeso con onore ed ha perso per 2-0, col secondo gol arrivato soltanto al 90′.

Nessuno dei sostituti annunciati in panchina è peraltro potuto scendere in campo, visto che assieme a Dio erano ‘presenti' altri elementi puramente spirituali come Duro lavoro, Coraggio, Motivazione, Dedizione e Ambizione. Grande incitamento e sostegno alla causa, ma poca corsa…