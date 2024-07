video suggerito

Scazzottata durante l’amichevole tra West Bromwich e Maiorca: corrono tutti in campo per dividerli L’amichevole tra West Bromwich e Maiorca finisce con una scazzottata. Due calciatori, nel tentativo di chiarirsi, perdono il controllo e si prendono a pugni. I compagni fanno fatica a dividerli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

63 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un semplice faccia a faccia in campo si trasforma in rissa durante l'amichevole tra West Bromwich e Maiorca. Protagonisti il numero 8 degli inglesi Jayson Patrick Molumby e Samuel de Almeida Costa, centrocampista della squadra spagnola. I due sembravano stessero avendo un chiarimento durante un contrasto di gioco. E invece all'improvviso, in pochi secondi, si scatena l'inferno. Il giocatore irlandese mima il gesto della testata colpendo leggermente il portoghese che reagisce dandogli un colpo sul volto.

In un attimo Molumby non ci vede più e in modo rabbioso tira un pugno al suo avversario che reagisce con la stessa mossa creando una sorta di ring in campo. Immediato l'intervento dei calciatori di entrambe le squadre intenti a dividerli. La situazione è infatti subito sfuggita di mano con l'arbitro che ha dovuto immediatamente interrompere il gioco per permettere ai due allenatori di prendere i dovuti provvedimenti. Il direttore di gara infatti non ha estratto il cartellino rosso lasciando ai due tecnici il compito di agire

Nelle immagini che sono state pubblicate sui social si vede infatti come immediatamente l'allenatore del Maiorca entri in campo per invitare con gentilezza Samu ad abbandonare il terreno di gioco. Il portoghese guadagna furiosamente gli spogliatoi nonostante non fosse d'accordo col provvedimento preso dal proprio allenatore. Una rabbia che scarica contro il proprio collaboratore tecnico che lo invitava a consegnargli il cardiofrequenzimetro che aveva sotto la maglietta all'altezza delle spalle. Un oggetto comune nel calcio durante le preparazioni estive.

Ebbene Samu l'ha scagliato contro il proprio preparatore atletico che gli chiedeva di consegnarglielo tra le mani. Un gesto non bellissimo senza contare che Samu si è anche tolto la maglietta scagliandola per terra. Un nervosismo totale in quella che doveva essere solo un'amichevole. In Spagna parlano di un atteggiamento inspiegabile per quanto concerne Samu. Nessuno si aspettava potesse agire in questo modo. La partita è poi andata avanti lo stesso con il risultato di 1-0 in favore degli spagnoli che si portano a casa la partita in un pomeriggio a dir poco sereno.