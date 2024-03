Scandalo in Camerun, scoperti 62 calciatori che mentivano sulla vera età: tra loro anche nazionali Scandalo nel massimo campionato del Camerun: 62 calciatori sono stati sospesi dalla Federcalcio perché accusati di aver fornito false generalità riguardo la data di nascita e quindi nascosto la vera età. Tra questi anche Wilfried Nathan Douala che ha giocato con la nazionale maggiore l’ultima Coppa d’Africa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Wilfried Nathan Douala, tra Osimhen e Anguissa, è uno dei 62 calciatori sospesi in Camerun per aver mentito sull'età

Un scandalo di proporzioni gigantesche ha travolto il calcio africano con la Federcalcio del Camerun costretta a sospendere ben 62 calciatori, compreso l'enfant prodige Wilfried Nathan Douala che ha giocato con la nazionale maggiore l'ultima Coppa d'Africa andata in scena all'inizio del 2024. Il motivo? Hanno mentito sulla loro data di nascita per nascondere dunque la vera età. Confermate dunque le perplessità riguardo al fatto che Douala al momento della convocazione da parte del CT del Camerun Rigobert Song avesse davvero 17 anni come attestavano i documenti federali.

Il nome del nazionale appare infatti nella lunga lista di giocatori sospesi dalla FECAFOOT, la Federcalcio camerunense presieduta dall'ex calciatore di Barcellona e Inter Samuel Eto'o, in quanto accusati di aver fornito una falsa identità. Una lista che colpisce pesantemente le migliori squadre del campionato nazionale proprio alla vigilia della fase finale nella quale si assegnano il titolo di campione ma anche la qualificazione alle prossime competizioni continentali e le retrocessioni nella serie cadetta.

Le compagini più colpite dal provvedimento della Federcalcio sono infatti il Victoria United (che oltre alla stella Wilfried Nathan Douala perde anche l'attuale capocannoniere del torneo Richmond Nji anch'esso sospeso per aver mentito sull'età) e lo Yong Sports Academy che hanno visto rispettivamente sette loro tesserati colpiti dal provvedimento federale, cioè due delle squadre favorite della per la fase finale del campionato camerunese che prenderà il via il prossimo 17 marzo. Lo scandalo sulle false identità dei calciatori arriva quindi a conclusione di un periodo molto negativo per il calcio camerunense che negli ultimi mesi ha visto l'esonero del CT Rigobert Song dopo la deludente Coppa d'Africa e le dimissioni da presidente federale di Samuel Eto'o respinte dal comitato esecutivo della FECAFOOT. Uno scandalo che macchia dunque indelebilmente non solo il Camerun ma l'intero calcio africano.