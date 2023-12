Wilfried Nathan Douala convocato dal Camerun spiazza i tifosi: “Non può avere davvero 17 anni” Wilfried Nathan Douala è stato convocato a sorpresa dal Camerun del Ct Song per la Coppa d’Africa. Una chiamata che però ha spiazzato i tifosi: “Ma ha davvero 17 anni?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Questo giocatore ha meno di 40 anni". Il Camerun ha da poco annunciato la lista dei giocatori convocati per la Coppa d'Africa che si giocherà in Costa d'Avorio. Tra questi spicca il nome di Wilfried Nathan Douala. Si tratta di un centrocampista di 17 anni che a sorpresa il Ct Rigobert Song ha voluto premiare portandolo con sé in questa importantissima competizione. Un appuntamento imperdibile per tutto il calcio continentale che aspetta da tempo questo momento. L'obiettivo del Camerun, inserito nel girone B, è quello di arrivare più avanti possibile e magari cercare di mettere in difficoltà il Senegal campione in carica.

Ma in queste ore oltre ai commenti di apprezzamento da parte del popolo camerunense per la chiamata di Douala, sono tanti anche coloro i quali sui social si interrogano sulla reale età del giocatore. Centinaia sono i commenti su Douala, in forza al Victoria United, che nel frattempo in un video apparso sui social quasi si commuove dopo aver ascoltato i convocati del Camerun alla Coppa d'Africa in diretta tv da casa sua. "Dove sono i restanti 20 anni per arrivare a 37?" sottolinea qualcuno alimentando dubbi sulla reale età del giocatore basandosi solo su alcune sue immagini. Possibile che sullo sfondo ci siano pensieri relativi agli scandali che spesso hanno visto protagoniste intere federazioni africane e i metodi di tesseramento dei giocatori.

In diverse occasioni si è assistiti a episodi di squadre con all'interno giocatori con età alterate che danno vita – inevitabilmente – sempre a dietrologie e retropensieri sugli anni di nascita dei calciatori più giovani, anche molto fastidiosi in alcuni casi. Nonostante questo però, in Camerun hanno apprezzato tutti che Song abbia avuto il coraggio di convocare un giocatore anagraficamente così giovane e che da un po' di tempo sta facendo parlare di sé per le ottime prestazioni e giocate ammirate sul rettangolo verde.

Ma se da un lato c'è chi prova ad andare oltre l'aspetto fisico del giocatore giudicato apparentemente troppo più anziano rispetto all'età dichiarata, altri si concentrano propri sulle sue doti tecniche viste con il Victoria. Giocatore capace di giocare dietro le punte da trequartista vero e capace di cambiare passo alla squadra. "Dovrebbero fare dei controlli su questo giocatore" ammoniscono però diversi utenti sui social che continuano a sottolineare questo concetto dell'età anagrafica del giocatore che potrebbe far ancora parlare anche a inizio Coppa d'Africa.