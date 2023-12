Il Ct del Senegal senza stipendio da 6 mesi: svela tutto alla vigilia della Coppa d’Africa Aliou Cissé stipendio senza stipendio da 6 mesi. Il Ct del Senegal svela tutto alla vigilia della Coppa d’Africa che i Lions del Teranga giocheranno da campioni in carica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'immagine di Boulaye Dia e Kalidou Koulibaly trionfanti in Qatar con la qualificazione agli ottavi dei Mondiali 2022 fino all'eliminazione è ancora impressa negli occhi dei sostenitori del Senegal. Ma soprattutto la vittoria dell'ultima Coppa d'Africa da parte dei Lions del Teranga conferma quanto questa sia la Nazionale africana da battere nella prossima edizione da campione in carica.

Peccato però che la vigilia della competizione, che si terrà in Costa d'Avorio dal 13 gennaio all'11 febbraio, sia stata disturbata dalla rivelazione fatta dal Ct del Senegal, Aliou Cissé, che ha fatto sapere di non essere stato mai pagato negli ultimi 6 mesi. Non solo lui, ma anche il suo staff, reclama il mancato pagamento alla Federazione che sarà chiamata a correre ai ripari se non vorrà creare un incidente diplomatico senza precedenti proprio a ridosso della Coppa d'Africa che inevitabilmente il Senegal vorrà rifare sua.

Cissé con Koulibaly in campo.

Dopo un secondo posto nel 2019 e la vittoria nel 2022, Cissé ha annunciato questo disagio che per il momento mette un po' in subbuglio l'ambiente. Secondo i media locali, l'ingaggio di Aliou Cissé come ct della Nazionale senegalese sarebbe di 360 mila euro l'anno. Si tratta di 30.000 al mese e, pertanto, il ct del Senegal reclamerebbe circa 180 mila euro.

Una somma considerevole che al momento non è stata ancora incassata dall'allenatore. Il Senegal farà di tutto affinché questo problema venga superato perché la nazionale di Cissé è decisamente quella che tutti vorranno battere anche in virtù della forte crescita delle pretendenti, come il Marocco, autentica rivelazione dei Mondiali 2022 in Qatar.

Il Senegal, così come le altre Nazionali, non ha ancora presentato la lista dei convocati che però apparirà a breve sui siti delle varie Federazioni. Il ministero dello Sport locale non ha ancora reagito alla controversia ma potrebbe farlo a breve. Il Senegal è inserito nel girone formato da Camerun, Guinea e Gambia e inizierà la competizione in Costa d'Avorio il 15 gennaio. Ha completato un'importante girone di qualificazione con 4 vittorie e 2 pareggi al primo posto nel suo gruppo.