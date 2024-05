video suggerito

Fuochi d’artificio davanti all’hotel della Fiorentina: i tifosi del Bruges agiscono in piena notte I tifosi del Bruges hanno provato a disturbare il sonno della Fiorentina agendo in piena notte alla vigilia della semifinale di ritorno di Conference League. Esplosi fuochi d’artificio davanti all’hotel dove alloggia la squadra viola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto: "Nieuwsblad.be"

Fuochi d'artificio nel cuore della notte davanti all'hotel della Fiorentina in vista della sfida di Bruges. I tifosi della squadra belga hanno pensato bene di disturbare il sonno dei ragazzi di Italiano sperando che questo possa bastare per non farli arrivare al meglio alla semifinale di ritorno di Conference League. Stasera Belotti e compagni ripartiranno dal 3-2 dell'andata in favore della viola, un risultato apertissimo che lascia ampio margine di speranza al Bruges. Motivo per cui si è provata qualsiasi mossa affinché la squadra belga possa sperare di raggiungere la finale di Atene.

Il momento in cui un uomo vestito di bianco accende i fuochi d'artificio davanti all'hotel della Fiorentina.

Nelle immagini riportate dal portale belga "Nieuwsblad" si nota come un uomo vestito di bianco e coperto da un cappuccio abbia rapidamente acceso i fuochi d'artificio davanti all'hotel dove alloggia la Fiorentina svegliando dal sonno i ragazzi di Italiano. Una pratica che sta diventando consuetudine ormai, specie alla vigilia di partite di questo calibro. E così per mettere un po' di pressione ai toscani, alcuni tifosi della Fiorentina si sono recati all'hotel Van der Valk di Oostkamp per mettere in atto il loro piano. L'azione è stata portata avanti dal gruppo di sostenitori dei North Fanatics. “Godetevi le notti a Bruges”, si legge nella didascalia del video pubblicato sul proprio account Instagram.

Servirà tutto il supporto dei tifosi viola e la carica di Italiano alla squadra per superare una notte, quella di Bruges, in cui un intero popolo e tutta la tifoseria, spingeranno la squadra al coronamento di un sogno come quello della finale di Conference. La partita di stasera darà un'indicazione precisa anche a Olympiacos e Aston Villa, le altre due semifinaliste, che sapranno chi sarà l'avversario in finale prima del calcio d'inizio della partita al Pireo. Di fatto la partita si giocherà di mercoledì e non di giovedì come di consuetudine.

Perché la Fiorentina gioca mercoledì e non giovedì contro il Bruges

La gara di ritorno tra Bruges e Fiorentina è stata infatti anticipata di un giorno a causa della Processione del Sacro Sangue che si svolgerà giovedì in città. Si tratta di uno degli eventi più importanti d'Europa: nata nel 1304 come espressione di gratitudine e fede e il tema dominante è il ricordo della sofferenza di Gesù Cristo. Come segno di rispetto ma anche per una questione organizzativa, la UEFA ha così deciso di anticipare la partita di ritorno tra Bruges e Fiorentina che per la viola sarà l'ennesimo appuntamento con la storia dopo la finale persa lo scorso anno contro il West Ham.