video suggerito

Scandalo all’Augusta, Kabadayi è indagato per reati a sfondo sessuale: c’è un mandato di arresto La scorsa settimana Kabadayi ha trascorso due notti in custodia prima di essere rilasciato, ma oggi il pm ha confermato di aver aperto un’indagine per reati a sfondo sessuale. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un nuovo scandalo ha travolto il mondo del calcio: il pubblico ministero ha aperto un'indagine nei confronti di Yusuf Kabadayi, giocatore dell'Augusta accusato di aver commesso reati a sfondo sessuale. La scorsa settimana è stato emesso un mandato d'arresto nei confronti del tedesco classe 2004 che ha trascorso due notti in custodia prima di essere rilasciato. Secondo l'ufficio del procuratore distrettuale le accuse a suo carico restano molto serie anche se sottolinea che si applica la presunzione d'innocenza. Ai microfoni della BILD ha raccontato tutto l'accaduto, confermando anche la presenza di un mandato l'arresto che però è stato sospeso dal tribunale distrettuale.

Un giocatore della Bundesliga accusato di reati a sfondo sessuale

La notizia era rimbalzata già la settimana scorsa, ma soltanto con le novità di oggi l'Augusta ha rilasciato un comunicato ufficiale confermando l'allontanamento del giocatore dall'allenamento. Yusuf Kabadayi è stato accusato di aver commesso reati a sfondo sessuale (non è stato ancora rivelato nulla nello specifico) e il pubblico ministero ha aperto un'indagine nei suoi confronti.

La settimana scorsa il tedesco ha trascorso due notti in custodia e il mandato d'arresto è ancora valido, anche se è stato sospeso dal tribunale di Augusta per il momento. Kabadayi non è mai sceso in campo in questo stagione perché a dicembre aveva subito la rottura del legamento crociato che ha richiesto un intervento chirurgico: in questi giorni stava svolgendo la riabilitazione all'interno delle strutture del club che però lo ha allontanato.

Con un comunicato ufficiale l'Augusta ha confermato la versione dei media: "‘FC Augsburg è stato informato che la procura di Augusta sta attualmente conducendo un'indagine nei confronti di un giocatore dell'FCA. Al momento il giocatore non prende parte agli allenamenti o alle partite. Anche la squadra è stata informata".