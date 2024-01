Scamacca e Miranchuk lanciano l’Atalanta in zona Champions: Udinese battuta 2-0 a Bergamo L’Atalanta batte 2-0 l’Udinese nell’anticipo della 22ª giornata della Serie A 2023-2024 e sale momentaneamente al quarto posto in classifica: decisive le reti di Miranchuk e Scamacca su due pregevoli assist di De Ketelaere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

L'Atalanta si sbarazza senza grossi problemi dell'Udinese al Gewiss Stadium di Bergamo con un secco 2-0 e sale così momentaneamente in zona Champions (in attesa degli altri match della 22ª giornata della Serie A 2023-2024 che vedono le squadre d'alta classifica sfidarsi tra loro).

Decisivi i gol realizzati da Aleksey Miranchuk e Gianluca Scamacca (che ha messo così fine ad un lungo digiuno in campionato che durava da inizio novembre) nella parte finale del primo tempo ed entrambe arrivate su illuminanti assist di un Charles De Ketelaere in grande spolvero (pregevole il tocco con il petto in occasione del gol siglato dal centravanti ex Sassuolo). Nella ripresa invece gli uomini di Giampiero Gasperini hanno controllato il gioco concedendo pochissimo ad una comunque coriacea formazione friulana che però non ha mai dato la sensazione di poter impensierire Carnesecchi (impegnato solo in qualche sparuta occasione).

Vittoria importante dunque per la Dea che allunga la sua striscia positiva per quanto riguarda le gare casalinghe: quella ottenuta contro i friulani è infatti la quinta vittoria consecutiva tra le mura amiche, l'undicesima (su quindici gare) in questo campionato. Situazione opposta invece per l'Udinese che a Bergamo vede allungarsi la serie negativa di partite senza successi in questo 2024 nel quale è ancora all'asciutto di vittorie. Con il ko del Gewiss Stadium i bianconeri restano nella zona pericolosa della classifica con un solo punto di vantaggio sul Verona terzultimo e due sull'Empoli penultimo che devono ancora scendere in campo in questo turno di campionato rispettivamente contro Frosinone e Juventus.