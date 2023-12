Scalvini nel mirino del Real Madrid dopo l’emergenza infortuni in difesa: colpo in Serie A per Ancelotti Giorgio Scalvini nel mirino del Real Madrid: l’emergenza infortuni in difesa può portare ad un intervento nella sessione di mercato di gennaio. Colpo da 50 milioni di euro per rinforzare la retroguardia di Ancelotti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Giorgio Scalvini nel mirino del Real Madrid per la sessione di mercato di gennaio. Il difensore dell'Atalanta è da tempo nel mirino di diverse big del calcio italiano ed europeo ma la Casa Blanca è alle prese con l'emergenza infortuni nel reparto difensivo dopo i due stop che hanno riguardato Militao e Alaba, oltre a Courtois, e per questo motivo potrebbe pensare di puntare su di lui nel mercato di riparazione. Il brasiliano dovrebbe tornare in campo a marzo dopo la rottura del crociato, mentre la stagione dell'austriaco è già finita.

Il classe 2003 è sul taccuino degli spagnoli ed è valutato circa 50 milioni di euro dalla società di Bergamo: il Real ha bisogno di un uomo per rinforzare il reparto difensivo per affrontare la seconda parte di stagione che la vedrà impegnata su tre fronti.

Al Real Madrid piacciono molto anche Antonio Silva del Benfica, che ha una clausola da 100 milioni di euro, e Gonçalo Inàcio dello Sporting Clube de Portugal, per il quale i lusitani chiedono una cifra vicina ai 60 milioni di euro. A riportare questi nomi è il quotidiano spagnolo AS, sempre vicino alle vicende del Real.

I Merengues in questo momento hanno solo Rudiger e Nacho come difensori centrali di ruoli e bisognerà capire nelle prossime settimane se decideranno di investire una cifra importante fin da subito o se sceglieranno di impiegare anche Tchouaméni in difesa e tamponare fino a prossimo giugno.

Nelle scorse settimane era stato accostato al Real Madrid il nome di Alphonso Davies del Bayern Monaco come obiettivo principale per la prossima stagione ma Tuchel aveva risposto con parole molto dure per provare a stoppare i rumors sul suo futuro ("Si tratta di un giocatore chiave per la nostra squadra, per il rinnovo del suo contratto ho fiducia nella dirigenza").

Nelle scorse ore è apparso il nome di Scalvini, che è uno dei pezzi pregiati del mercato italiano ed è uno dei gioielli della nostra ‘cantera' che è più apprezzato anche all'estero. Prima dell'infortunio di Alaba il club spagnolo non stava contemplando nessun tipo di operazione per rinforzare la difesa ma ora se si dovesse presentare la possibilità non è detto che non possano cambiare i piani: il messaggio che arriva dal Bernabéu è di grande cautela ma si sa che quando Florentino Perez vuole, sa muoversi anche velocemente.