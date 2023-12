Brutto infortunio per Alaba, rottura del crociato anteriore: stagione finita per il difensore del Real Madrid Rottura del legamento crociato per Alaba: stagione finita per il difensore del Real Madrid. Ancelotti dispiaciuto nel post-partita: “Sono veramente triste”.

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Brutto infortunio per David Alaba: stagione finita. È successo tutto dopo mezz'ora di gioco della partita di Liga tra Real Madrid e Villarreal: dopo aver rubato un pallone al centro del campo, il ginocchio ha fatto una brutto movimento e poco dopo si è sdraiato sul terreno di gioco. Urla di dolore e mano sul ginocchio sinistro, con lo staff medico del club blanco che è subito entrato in campo per verificarne le condizioni.

Le sensazioni fin dal primo momento sono state pessime e la prognosi fatta pochi minuti dopo la partita è stata confermata: il difensore austriaco ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore, per la quale verrà operato nei prossimi giorni.

Molto dispiaciuto Carlo Ancelotti nella conferenza post-partita: "Sono veramente triste. Non mi era mai capitato in carriera di perdere tre giocatori in quattro mesi per infortuni al crociato". I Blancos da inizio stagione hanno perso per lo stesso infortunio anche Thibaut Courtois e Eder Militao.

Ancelotti ha mandato in campo Nacho e nel frattempo David Alaba si è rialzato e si è diretto verso il tunnel degli spogliatoi sostenuto da due membri dello staff medico. L'infortunio è parso subito molto grave e .

L'infortunio dell'Alaba rappresenta una brutta tegola per il reparto difensivo, che era già molto indebolito a causa dell'assenza di Militao: ora Ancelotti ha solo Rüdiger e Nacho come difensori centrali. Questo scenario costringerà il Real Madrid, quasi sicuramente, ad essere attiva sul mercato nella sessione invernale per rinforzare la difesa. "Nei prossimi giorni vedremo se si può fare qualcosa", ha ammesso Ancelotti sempre dopo la partita.

Il Real Madrid ha vinto 4-1 contro il Villarreal e si è preso la vetta alla classifica della Liga mettendo pressione al Girona, che giocherà nel Monday Night contro l'Alaves: al Santiago Bernabeu decidono i gol di Bellingham, Rodrygo, Brahim Diaz e Modric.