Sbuca dal nulla e rischia grosso, è il salvataggio dell’anno: “Sembra un eroe della Marvel” Sensazionale intervento difensivo di un calciatore in occasione di un match argentino. Una situazione che ha scatenato l’entusiasmo del telecronista.

A cura di Marco Beltrami

"Vale come un gol". Una frase molto gettonata per sottolineare il peso specifico di un intervento difensivo. Soprattutto quando l'intervento in questione è fondamentale per negare una rete, che altrimenti sarebbe stata cosa fatta. Rientra assolutamente in questa categoria una situazione andata in scena nell'ultimo week-end del calcio argentino in occasione della sfida valida per la Prima Divisione.

Si sono affrontate in una partita molto importante l'Estudiantes de Río Cuarto e il Deportivo Riestra. In palio la possibilità di continuare a coltivare il sogno della promozione, in un confronto molto equilibrato. I padroni di casa si erano portati in vantaggio, mettendo il match dunque sui binari giusti. Il Riestra ha iniziato ad attaccare a testa bassa, e nella ripresa ha pregustato il pareggio che avrebbe permesso di alimentare le speranze di promozione che si sarebbe concretizzata solo con una vittoria esterna.

Al 41′ del secondo tempo sembrava fatta quando il portiere dell'Estudiantes si è reso protagonista di un'uscita abbastanza avventurosa su un cross dalla trequarti. Adrien Peralta è riuscito ad intercettare il pallone, ma per le conseguenze dell'impatto con un compagno e un avversario è rimasto a terra. Un'azione che ha favorito Gonzalo Bravo: il calciatore del Deportivo Riestra ha avuto la possibilità di prendere comodamente la mira e calciare verso la porta rimasta sguarnita.

Sasha Marcich ha condivido uno dei tanti messaggi celebrativi

Il pallone sembrava destinato in rete, ma ecco all'improvviso materializzarsi un giocatore dell'Estudiantes. Sasha Marcich dopo uno scatto impressionante, e con una pregevole capacità di lettura dell'azione, è ‘sbucato' proprio sulla linea di porta e con un intervento acrobatico ha salvato tutto. Una spaccata volante, quasi di spalle, per impedire alla sfera di entrare con il rischio anche di schiantarsi contro il palo. Salvataggio eccezionale, quello del classe 1998 che ha ricevuto gli applausi di compagni e tifosi, mandando in visibilio il telecronista.

Pablo Sincini, scatenato al microfono ha commentato così la giocata superlativa di Marcich: "Cosa ha appena fatto "Super" Sasha Marcich… Si è messo il mantello, è della Marvel (un riferimento ai celebri eroi dei fumetti e dei film, ndr). Incredibile. È la giocata della partita, della notte". E alla fine l'Estudiantes è riuscito a conquistare il passaggio del turno: il sogno promozione è possibile anche al "supereroe" Sasha Marcich, idolo della formazione biancoceleste