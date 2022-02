“Sbagliato riprendere Cristiano Ronaldo”: in Inghilterra bocciano l’operazione del Manchester United Era stato accolto con grande entusiasmo e con toni trionfalistici ma dopo sei mesi in Inghilterra bocciano l’operazione che ha riportato Cristiano Ronaldo al Manchester United.

A cura di Vito Lamorte

È stata una delle operazioni di mercato più chiacchierate della scorsa estate. Inimmaginabile nelle ultime ore di agosto, per la portata e per le parti in causa, ma dopo settimane di chiacchiere arrivò la conferma: Cristiano Ronaldo avrebbe lasciato la Juventus per fare ritorno al Manchester United.

CR7 tornava dove era diventato grande. L'attesa era enorme e i Red Devils, con l'arrivo dell'asso portoghese, sono rientrati tra le pretendenti per il titolo. Dopo un buon approccio e prestazioni buone condite da una buona regolarità nel trovare la rete, ora l'idillio sembra finito.

Old Trafford è diventata una terra ostile anche per lui. L'idolo di grandi e piccini. Cristiano Ronaldo avrebbe affrontato a muso duro il tecnico Ralf Rangnick e nello spogliatoio dello United regna il caos. Il gruppo sarebbe spaccato in due e la tensione sarebbe alle stelle. I Red Devils lottano per il quarto posto e in Champions League affronteranno l'Atletico Madrid, ma il clima dentro e intorno alla squadra è esplosivo.

Leggi anche Giocare con Cristiano Ronaldo è diventato una sofferenza: si accanisce su Greenwood

Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool e editorialista del tabloid The Telegraph, si è espresso così nei confronti della star portoghese: "Lo United ha commesso un errore riprendendo Cristiano la scorsa estate".

Carragher aveva già mostrato il suo disaccordo in estate, quando era stato ufficializzato il trasferimento, descrivendolo come un "investimento poco intelligente".

Il bilancio di questa stagione per CR7 è di 15 reti e 3 assist in 28 presenze: il cinque volte Pallone d'Oro è il miglior marcatore della squadra ma la sua presenze, secondo molti, avrebbe creato non pochi problemi all'interno dello spogliatoio.

"Cristiano accetterebbe di rimanere più a lungo in panchina la prossima stagione?": si chiede Jamie Carragher, che ritiene il portoghese poco propenso ad accettare un ruolo simile. Per l'ex calciatore del Liverpool lo United dovrebbe liberarsi di Cristiano Ronaldo la prossima estate: "Sarebbe un errore se restasse ancora una stagione".