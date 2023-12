Sassuolo-Roma dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Sassuolo-Roma è il match valido per la 14a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Dionisi e quella di Mourinho si giocherà oggi, domenica 3 dicembre, alle ore 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sassuolo-Roma è il match valido per la 14a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Dionisi e quella di Mourinho si giocherà oggi, domenica 3 dicembre, alle ore 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I neroverdi arrivano a questa sfida dopo aver vinto in casa dell'Empoli una partita incredibile nell'ultimo turno a suon di gol portandosi al quattordicesimo posto in classifica con 15 punti. Dopo la settimana europea i giallorossi invece si rituffano nel campionato dopo la vittoria 3-1 all'Olimpico contro l'Udinese di Cioffi.

Dionisi potrebbe confermare nuovamente Pinamonti nel ruolo di prima punta con Berardi, Thorstvedt e Laurienté alle sue spalle. Nella Roma invece Mourinho dovrebbe affidarsi nuovamente alla coppia d'attacca formata da Dybala e Luakku con il terzetto difensivo ormai rodato e composto da Mancini, Llorente e Ndicka davanti a Rui Patricio. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita del Mapei Stadium in diretta tv e streaming e sulle formazioni che metteranno in campo i due allenatori.

Partita: Sassuolo-Roma

Dove: Mapei Stadium, Reggio Emilia

Quando: domenica 3 dicembre 2023

Orario: 18:00

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 14ª

Dove vedere Sassuolo-Roma in diretta TV

Sassuolo-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per tutti gli abbonati sarà necessario collegarsi all'app scaricata sulla propria smart tv e fare accesso all'evento inserendo prima le proprire credenziali. La telecronaca del match è affidata a Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Sassuolo-Roma dove vederla in streaming

La sfida tra Sassuolo e Roma è chiaramente disponibile anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN in questo caso fruibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o attraverso il collegamento al sito tramite pc.

Serie A, le probabili formazioni di Sassuolo-Roma

Dionisi si affida al 4-2-3-1 con Pinamonti unica punta supportato da Berardi, Thorstvedt e Laurienté. In mediana spazio a Boloca e Matheus Henrique mentre l'ex Vina agirà in difesa sulla sinistra con Toljan, Erlic e Ferrari a completare il pacchetto arretrato davanti a Consigli.

La Roma di Mourinho invece dovrebbe affidarsi ancora a Dybala-Lukaku davanti con Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini e Spinazzola sulla linea mediana nel 3-5-2 di partenza. Il terzetto difensivo ormai rodato sarà composto da Mancini, Llorente e Ndicka davanti a Rui Patricio.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho