Sassuolo-Napoli è la partita della 25sima giornata di Serie A per il turno infrasettimanale. Fischio di inizio mercoledì 3 marzo alle ore 18.30 per la gara in programma al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia a porte chiuse.

La squadra di Gennaro Gattuso arriva al match con una formazione ancora condizionata dalle assenze per infortunio e dalle non perfette condizioni fisiche di alcuni calciatori, in particolare nel reparto offensivo. I partenopei sono obbligati a vincere contro la squadra di Roberto De Zerbi per accorciare il distacco dalla quarta posizione che garantisce un posto in Champions: attualmente sono settimi, a 4 punti dalla Roma e preceduti anche da Atalanta e Lazio (+3).

Dove verrà trasmessa la partita? Di seguito tutte le info per vedere Sassuolo – Napoli in TV e streaming.

Sassuolo-Napoli, dove vederla in TV

Sassuolo – Napoli, in programma oggi alle 18.30, è visibile in TV su DAZN. L' app di DAZN è fruibile anche da parte degli utenti di Sky Q.

C'è ancora un altro sistema per vedere la Sassuolo – Napoli in TV, sempre se abbonati: basta sintonizzarsi sul canale DAZN 1 (numero 209 di Sky) visibile solo per gli utenti del network che hanno attivato l'offerta.

Dove vedere in streaming Sassuolo-Napoli

Come seguire la diretta streaming di Sassuolo-Napoli? La partita è disponibile in streaming sempre su DAZN, scaricando l'app e attivando l'abbonamento. Per coloro che sono abbonati a Sky e hanno attivato l'offerta per la visione di DAZN 1 non sarà comunque possibile vedere la partita attraverso Sky Go, il canale infatti non è disponibile sulla app del network.