Sarri colpito da un lutto dopo Lazio-Napoli: l’allenatore biancoceleste ha già lasciato l’Olimpico Maurizio Sarri è stato colpito da un lutto e subito dopo Lazio-Napoli ha immediatamente lasciato lo stadio Olimpico di Roma. Il tecnico dei biancocelesti non parlerà nella classica conferenza stampa post partita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

90 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maurizio Sarri è stato colpito da un lutto e subito dopo Lazio-Napoli ha immediatamente lasciato lo stadio Olimpico di Roma. Il tecnico dei biancocelesti non parlerà nella classica conferenza stampa post partita e infatti già ai microfoni di DAZN si era presentato il suo vice Giovanni Martusciello. Subito dopo la diretta della partita che ha visto la sua squadra pareggiare 0-0 contro i campioni d'Italia in carica, la sua assenza davanti alle telecamere era stata accolta con stupore. Solo successivamente si è appreso cosa fosse accaduto.

Un lutto familiare a quanto pare che ha costretto l'allenatore della Lazio a lasciare in fretta lo stadio Olimpico subito dopo il triplice fischio di Orsato. Sui social sono già tantissimi i tifosi che una volta appresa la notizia, e capito perché sia apparso Martusciello a parlare davanti alle telecamere, hanno mandato un forte abbraccio all'allenatore che questa sera si era trovato di fronte il suo passato e il suo presente. In tal senso sono stati tanti i messaggi di vicinanza anche da parte dei tifosi partenopei.

Sarri subito dopo la partita ha dovuto lasciare immediatamente l'Olimpico.

Un momento sicuramente difficile per l'allenatore che evidentemente ha dovuto subito raggiungere la sua famiglia. Nel post partita è stato così Martusciello a commentare la partita vista sul terreno di gioco dell'Olimpico che si è conclusa con un pareggio senza grosse emozioni: "Nel primo tempo siamo entrati un po' contratti contro una signora squadra molto brava nel palleggio – ha spiegato – Bisognava evitare le imbucate subite contro l'Inter. Nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro e siamo stati superiori nella riconquista del pallone".

L'analisi del match non fa una piega anche perché sono stati proprio i biancocelesti a rendersi sicuramente più pericolosi rispetto ai partenopei. Di Isaksen l'occasione migliore nel primo tempo mentre a Castellanos era stato annullato un gol nella ripresa. Per il resto la Lazio vista in campo era sicuramente diversa e più propositiva rispetto alla prova opaca e assolutamente da dimenticare offerta in Arabia quando l'Inter in Supercoppa ha letteralmente asfaltato i biancocelesti eliminandoli di fatto in maniera troppo facile.