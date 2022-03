Sarri adesso ha capito tutto e lo vuole far sapere: “Ci hanno preso per il culo” Maurizio Sarri si gode la grande vittoria della Lazio in casa del Cagliari, ma il suo umore peggiora quando si tocca un altro argomento.

A cura di Paolo Fiorenza

La Lazio riparte dopo la beffarda sconfitta interna contro il Napoli e batte sonoramente il Cagliari all'Unipol Domus, con una prestazione spettacolare ben sintetizzata dal 3-0 finale. Le reti di Ciro Immobile, che ha raggiunto Silvio Piola in cima alla classifica di tutti i tempi dei marcatori biancocelesti in Serie A con 143 reti, Luis Alberto e Felipe Anderson hanno schiantato un Cagliari che era in grande ripresa e riportato l'Aquila ad un solo punto da Roma e Atalanta, che occupano il quinto posto in classifica (gli orobici con una partita in meno).

La grande prova della Lazio ha fatto parlare nuovamente di ‘sarrismo', volendo sottolineare la qualità di quanto mostrato in campo dai giocatori biancocelesti, ma guai a dirlo al diretto interessato: si ottiene in cambio una risposta piccata. "Qualcuno non ci sta guardando da mesi, noi è da dicembre che giochiamo così – replica Maurizio Sarri a Sky – Nelle ultime quattro trasferte abbiamo fatto 10 punti e 10 gol, con uno solo subìto. La squadra si sta esprimendo su buoni livelli con continuità. A volte abbiamo sofferto con avversari forti, ma che stiamo crescendo è evidente".

Maurizio Sarri è da quest’anno alla Lazio

Adesso la Lazio è attesa lunedì prossimo dal Venezia in casa all'Olimpico, nel posticipo della 29ª giornata, in un match sulla carta abbordabile che potrebbe consentire agli uomini di Sarri di avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions. La collocazione della partita in posticipo fa sbottare il tecnico, che la vede come una beffa alla luce del fatto che succede solo adesso che i biancocelesti sono stati eliminati dall'Europa League, dopo che nel corso della stagione Sarri si era più volte lamentato per il calendario della propria squadra, spiegando – numeri alla mano – che era quella con meno recupero tra i match di coppa e le partite di campionato.

"La partita di lunedì con il Venezia? Ci hanno preso per il culo – risponde secco a Lazio Style Channel – Però se parli con gli altri ti rendi conto del calendario pieno, è difficile far slittare le partite al lunedì, qualche occasione per me c'era, ma pazienza".