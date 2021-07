“Sarebbe un colpo perfetto per l’Inter”: l’ex tecnico scommette su Nahitan Nandez in nerazzurro Nahitan Nandez è un obiettivo di mercato dell’Inter e il club campione d’Italia starebbe cercando la formula giusta per poter accontentare il Cagliari, società con cui i nerazzurri stanno discutendo anche di Nainggolan e Dalbert. L’uruguagio è un vero e proprio jolly di centrocampo e sarebbe molto utile a Simone Inzaghi: i due club sono a lavoro ma c’è sempre il Leeds United alla finestra.

A cura di Vito Lamorte

Il nome nuovo per il centrocampo dell'Inter è quello di Nahitan Nandez. Il calciatore uruguagio del Cagliari è un obiettivo della squadra nerazzurra da diverse sessioni di mercato ma non si è mai concretizzato per diversi motivi. L'ex giocatore del Boca Juniors piace molto in viale della Liberazione e potrebbe essere inserito nei dialoghi in corso sull'asse Milano-Cagliar per Radja Nainggolan e Henrique Dalbert, che nelle prossime ore dovrebbe diventare ufficialmente un calciatore del club sardo.

Il calciatore classe 1995 di Punta del Este è un vero e proprio jolly di centrocampo e potrebbe essere l'uomo giusto per sostituire Hakimi, perché ha dimostrato di sapersi adattare molto bene anche come esterno di destra in un centrocampo a cinque. Nandez potrebbe essere un'ottima opzione per Simone Inzaghi anche come mezz'ala, visto che è quello il ruolo. Sul centrocampista ci sarebbe anche il Leeds United da diverse settimane ma i buoni rapporti tra l'Inter e il Cagliari potrebbero facilitare l'operazione. Il club del presidente Giulini, però, avrebbe posto solo una condizione ai nerazzurri, ovvero quella di rilevare il centrocampista a titolo definitivo o con un prestito con obbligo di riscatto: la società campione d'Italia è alle prese con i noti problemi finanziari e preferirebbe un prestito con diritto ma la distanza tra le parti sarebbe soltanto questa Insomma, nulla di incolmabile.

A perorare il trasferimento a Milano di Nandez è l'ex tecnico del Cagliari, Rolando Maran, che in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato: "Uno che a 22 anni ha gestito senza problemi la Bombonera, non avrebbe problemi nemmeno al Meazza. Lui poi è un trascinatore. L’Inter farebbe un grandissimo colpo". L'allenatore di Trento ha descritto così il suo ex giocatore: "Va sempre a mille, ha una determinazione pazzesca, oltre a velocità e resistenza. Un ragazzo d’oro. Un giocatore di grande temperamento e personalità. Nel 3-5-2 di Inzaghi può giocare a tutta fascia a destra e a sinistra, come successo con Semplici nel finale della scorsa stagione, sia fare l’interno per uno tra Barella e Calhanoglu".