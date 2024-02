Saponara elimina Bonucci dalla Coppa di Turchia, il Fenerbahce crolla: in semifinale va l’Ankaragucu Saponara elimina Bonucci dalla Coppa di Turchia: il Fenerbahce perde 3-0 con l’Ankaragucu e in semifinale ci va la squadra della capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Riccardo Saponara elimina Leonardo Bonucci dalla Coppa di Turchia. Risultato a sorpresa nei quarti di finale della coppa nazionale turca, con il Fenerbahce che è stato battuto per 3-0 dall’Ankaragucu. La squadra di Ankara è 15a in campionato ma con una prova di grande carattere è riuscita a battere una delle pretendenti al titolo e a sovvertire i pronostici della vigilia.

L’ex difensore della Juventus e della Nazionale Italiana è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, ma così come gli altri ex Serie A, Under e Krunic, non ha potuto evitare la debacle e la seguente eliminazione. La squadra allenata da Emre Belozoglu è passata subito in vantaggio al 10′ con la rete di Morutan e poco dopo la mezz'ora ha trovato il punto del raddoppio con Chatzigiovanis. Nel finale di partita Rodrigues ha chiuso i conti con la rete del definitivo 3-0 e l'esplosione di gioia per il pubblico di casa.

Per il Fener non è un buon momento, che poche settimane fa ha subito il sorpasso dal Galatasaray in vetta alla Super Lig e ora seguono i rivali cittadini a due punti di distanza.

Sia Bonucci che Saponara sono approdati in Turchia nel mese di gennaio: il primo era in Germania all'Union Berlino dopo il divorzio con la Juve mentre il secondo è finito nel "pacchetto cessioni" che l'Hellas Verona ha portato avanti nella scorsa sessione invernale di mercato.

Proprio di questo l'ex centrocampista di Fiorentina e Milan ha parlato in un'intervista a SportMediaset pochi giorni fa: "L'Italia, le persone a me più care e le abitudini mi mancano. Nonostante ciò tutti si sono dimostrati subito disponibili e per questo non sento il gap con il mio paese. Mi manca Verona perché il progetto iniziale non era andarmene dopo soli sei mesi, ma dopo aver vissuto i due anni di contratto e quanto offre la città. Nonostante ciò posso esser soddisfatto di queste prime settimane".