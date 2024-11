video suggerito

Sanabria segna un gol favoloso contro l'Argentina: l'attaccante del Torino non riesce a crederci Il gol sensazionale di Sanabria durante Paraguay-Argentina. L'attaccante del Torino si mette in mostra con una "chilena" perfetta. Il centravanti non riesce a crederci.

A cura di Fabrizio Rinelli

Una rovesciata del genere davanti agli occhi di Lionel Messi e l'Argentina campione del mondo in carica. Antonio Sanabria ha fatto impazzire il suo Paraguay nella notte con una "chilena" perfetta che ha sorpreso tutta la difesa della nazionale di Scaloni incredula di fronte a quel gesto tecnico fenomenale da parte dell'attaccante del Torino. Il cross da destra diventa infatti l'occasione per esibirsi in un colpo spettacolare che ha fatto esultare tutto il suo pubblico. Era partito leggermente in anticipo rispetto al cross e così Sanabria è riuscito a prendere lo spazio necessario per sferrare quel colpo geniale.

La palla è finita in porta forte, prendendo anche una potenza notevole. Per l'esecuzione, le movenze e la realizzazione, sui social qualcuno ha paragonato il gesto tecnico di Sanabria a quello di Cristiano Ronaldo contro la Juventus. Parliamo del gol che il portoghese mise a segno all'Allianz Stadium davanti agli occhi dei tifosi bianconeri quando ancora vestiva la maglia del Real Madrid. In quel caso fu Zidane a mettersi le mani in testa mentre ora invece è stato lo stesso Sanabria a sorprendersi di se stesso per quanto appena fatto in campo.

Le telecamere infatti riprendono Sanabria subito dopo l'esultanza e l'abbraccio di tutti i suoi compagni. L'attaccante del Torino prima di rientrare in posizione si mette le mani tra i capelli sorpreso da ciò che aveva appena fatto. Una rete impensabile per qualsiasi calciatore che però quando viene realizzata è sempre uno spettacolo alla vista. Il Paraguay riesce a battere l'Argentina anche grazie al suo gol che pareggia l'iniziale vantaggio di Lautaro prima del sorpasso messo a segno da Alderete che fa letteralmente esplodere il pubblico di casa.

Il precedente di Sanabria: segnò allo stesso modo l'anno scorso contro il Napoli

Sanabria dunque tra i protagonisti assoluti della notte da sogno del Paraguay. Su di lui si regge in questo momento anche l'attacco del Torino che però di certo non è la prima volta che vede il proprio centravanti realizzare dei gol simili. Era già accaduto lo scorso anno infatti che Sanabria segnasse un gol in rovesciata. In quel caso lo scenario fu lo stadio Maradona, casa del Napoli, che ammirò il gesto di Sanabria capace di sorprendere la difesa partenopea con una rovesciata fantastica finita in rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo.