San Gallo-Fiorentina oggi in Conference League, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni San Gallo-Fiorentina è la partita valida per la seconda giornata di Conference League. La squadra di Palladino cerca la seconda vittoria oggi giovedì 24 ottobre alle ore 18:45. Diretta Tv e streaming su Sky, Sky GO e NOW. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La Fiorentina torna a giocare in Conference League e affronta gli svizzeri del San Gallo, oggi giovedì 24 ottobre alle ore 18:45. La squadra di Palladino dopo l'esordio positivo nella competizione contro i The New Saints, vuole conquistare altri tre punti sfruttando la scia dell'entusiasmo per la rotonda vittoria di Lecce. La squadra viola non potrà fare affidamento sui due suoi centravanti titolari Gudmundsson e Kean, entrambi infortunati. Turnover dunque per Palladino. Diretta TV e streaming su Sky, Sky Go e NOW e nessuna trasmissione in chiaro. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match.

Partita: San Gallo-Fiorentina

Dove: Stadio Kybunpark, San Gallo

Quando: giovedì 24 ottobre 2024

Orario: 18:45

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Conference League, 2a giornata

A che ora e dove vedere San Gallo-Fiorentina in diretta TV: la partita non è in chiaro

La partita tra San Gallo e Fiorentina si giocherà oggi, giovedì 24 ottobre alle ore 18:45. Dove vedere in TV la partita tra San Gallo e Fiorentina? Il match di Conference League si potrà vedere in TV in esclusiva su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 253. Nessuna trasmissione della partita in chiaro dunque. Telecronaca di Massimo Marianella, con commento di Dzemaili.

Conference League, San Gallo-Fiorentina dove vederla in diretta streaming

San Gallo-Fiorentina si potrà vedere anche in streaming su dispositivi portatili, come smartphone e tablet, e fissi come computer. Diretta riservata agli abbonati Sky grazie all'app Sky Go e su NOW, servizio live on demand. Nessuno streaming in chiaro per il match.

Le probabili formazioni di San Gallo-Fiorentina

Fiorentina che dovrà fare a meno dei Gudmundsson e Kean, entrambi infortunati con Palladino costretto al turnover. Spazio a Martinez Quarta, con Beltran in avanti supportato da Kouamé e Sottil. San Gallo con il tandem offensivo formato da Akolo, Geubbels. Le probabili formazioni:

SAN GALLO (4-3-1-2): Ati-Zigi; Faber, Diaby, Vallci, Okoroji; Gortler, Quintillà, Witzig; Toma; Akolo, Geubbels. All. Maassen.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Bove, Richardson, Adli; Kouame, Sottil; Beltran. All. Palladino