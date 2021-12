Sampaoli perde la ragione a bordo campo, lo sfogo finisce in TV: “Che ca**o stai dicendo, str***o!” In occasione di Reims-Marisiglia, l’allenatore della squadra ospite ha perso completamente le staffe in panchina. Parole al vetriolo le sue che hanno fatto il giro del mondo.

A cura di Marco Beltrami

Jorge Sampaoli è senza dubbio uno dei personaggi più fumantini del mondo del calcio. Più volte nella sua carriera in panchina, l'allenatore argentino ha perso le staffe, un po' contro tutti giocatori, colleghi, arbitri. Il repertorio è senza dubbio molto lungo, e anche in questa stagione l'ex ct di Cile e Argentina, ha trovato il modo di far parlare di sé non solo per i risultati del suo Olympique Marsiglia. L'ultima situazione particolare è arrivata nell'ultimo match del 2021, che ha visto i biancocelesti pareggiare in trasferta sul campo del Reims.

Una sfida nervosa, come confermato anche dai due cartellini rossi sventolati dall'arbitro, che ha dovuto fare gli straordinari per gestire la gara. Le cose non sono andate meglio a bordo campo, con Sampaoli letteralmente scatenato, come spesso succede. L'allenatore della squadra ospite ha letteralmente perso le staffe, dopo aver ricevuto un cartellino giallo dal signor Francois Letexier. La furia incontenibile del manager ex Siviglia, Santos e Atletico Mineiro, si è scagliata contro uno dei collaboratori del direttore di gara, ovvero il quarto uomo.

Quest'ultimo, secondo Sampaoli, è stato colpevole di aver suggerito all'arbitro di prendere un provvedimento disciplinare nei confronti del mister. Ecco allora che al minuto 70′ il tecnico del Marsiglia è letteralmente esploso con parole al vetriolo immortalate dalle telecamere presenti in zona: "Che ca**o sti dicendo, str***o? Perché mi fai ammonire? L'hai chiamato tu, str**o di m***a! Per cosa mi fai dare il giallo?". Nel post-partita il manager si è pentito di quanto accaduto, facendo riferimento alla "frustrazione del momento". E chissà che ora questo sfogo finito in mondovisione, non costi una squalifica a Sampaoli, che non è nuovo a situazioni sopra le righe.

Sampaoli sempre scatenato in panchina

Nella scorsa estate per esempio, l'allenatore aveva quasi sfiorato la rissa con il collega e avversario Emery, manager del Villarreal in occasione di un'amichevole. Per non parlare poi del parapiglia in occasione di Nizza-Marsiglia, per l'invasione dei tifosi di casa, con il mister scatenato a bordo campo. Ai tempi del Siviglia poi, Sampaoli si rese protagonista di un altro momento di furia incontenibile durante il match di Champions contro la Juve. L'espulsione di Vazquez fece perdere le staffe all'argentino espulso e squalificato per due giornate.