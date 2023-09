Samardžić dribbla mezzo Napoli e fa gol: il suo slalom è un assolo di tecnica purissima Samardžić regala un saggio della sua tecnica con un gol capolavoro al Napoli: il centrocampista dell’Udinese dribbla mezza squadra avversaria e insacca dopo un assolo di tecnica purissima.

A cura di Vito Lamorte

Lazar Samardžić è stato uno dei nomi più discussi dello scorso mercato, con il suo passaggio all'Inter saltato dopo le visite mediche. Il centrocampista serbo è rimasto all'Udinese e piano piano si sta ritagliando il suo spazio nello scacchiere di Sottil, che non lo utilizza spesso da titolare e lo stesso è accaduto nella trasferta di Napoli.

I bianconeri hanno perso per 4-1 in maniera netta ma Lazar ha segnato la rete del momentaneo 3-1 con una giocata davvero straordinaria, che fa capire ancora una volta (se ce ne fosse ancora bisogno) il motivo dell'interesse di tante big italiane ed europee.

Allo stadio Diego Maradona Samardžić ha regalato l'ennesimo saggio sui enormi mezzi tecnici e ha firmato un gol capolavoro: il numero 24 ha ricevuto la palla quasi a metà campo, ha alzato i giri del motore e ha eluso l'intervento di Cajuste, Lobotka e Anguissa prima di dribblare Ostigard al limite dell'area grazie al triangolo con Success e in area fa sedere Natan con un bellissimo tocco di suola.

La conclusione non è perfetta ma è angolata e da quella distanza Meret non riesce a deviarla lateralmente: il centrocampista dell'Udinese è stato davvero formidabile nel riuscire a dribblare tutti gli avversari e a sfruttare la ‘sponda' che gli ha concesso il compagno per andare a battere a rete.

Lazar Samardžić ha commentato così la sconfitta al Maradona e la sua rete: "Quando fai gol e non vinci non è bello. So che il gol era bello, ma senza vittoria non conta. Negli ultimi trenta metri dobbiamo essere più concentrati: calciamo sempre ma manca il gol. Adesso dobbiamo stare tutti uniti e concentrati. Lavorare e vincere in casa con il Genoa. Dobbiamo prendere più punti possibili, dobbiamo stare tutti insieme. Sono molto contento di esser qui con questa squadra, è un gruppo molto buono. I risultati arriveranno".

Samardžić ha dato ancora una volta prova della sua qualità e ha acceso l'unica luce per la sua squadra, che ancora non ha vinto in campionato, nella notte difficile del Maradona.