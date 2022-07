Saluta il Maracana con un giro di campo in bicicletta: il singolare addio dal calcio di Fred Fred ha appeso gli scarpini al chiodo a 38 anni e ha salutato il calcio davanti a 63mila spettatori: l’attaccante brasiliano ha vestito per l’ultima volta la maglia del Fluminense e ha salutato i suoi tifosi con un giro di campo in bicicletta.

A cura di Vito Lamorte

Frederico Chaves Guedes, più noto a tutti come Fred, ha detto addio al calcio giocato. L'attaccante brasiliano, idolo del Fluminense e vincitore con la Seleçao di una Copa America nel 2007 e della Confederations Cup nel 2013, si è ufficialmente ritirato dal campo lo scorso weekend all'età di 38 anni al Maracana dopo la vittoria per 2-1 del Flu contro il Ceará.

Una festa grandissima a Rio de Janeiro, dove sono stati fatti una serie di omaggi al secondo miglior marcatore nella storia del campionato brasiliano: il suo addio dai campi da gioco è dovuto ad un problema di vista, visto che il classe 1982 soffre di diplopia.

Fred aveva pensato di resistere fino alla fine dell'anno, ma ha anticipato le scadenze a causa delle difficoltà che sta incontrando nel giocare a calcio e fare tutto con la solita facilità. Ci sono stati dei momenti davvero emozionanti, tra i quali c'è stato il momento di lasciare le sue impronte sulla Walk of Fame dello stadio più famoso del Brasile e uno dei più importanti del mondo.

Il calciatore ha vestito per l'ultima volta la maglia del Fluminense entrando in campo al 78′ del match e si è goduto l'ovazione del pubblico, accorso in massa per salutare uno dei massimi idoli del club. Al Maracana per il match contro il Ceará c'erano 63.707 spettatori, la seconda migliore affluenza a partire dal 2013 che è l'anno della sua ristrutturazione in vista dei Mondiali disputati in Brasile.

Fred non è riuscito a salutare il suo pubblico con un gol ma subito dopo il triplice fischio è stato protagonista di un episodio mai visto prima: l'attaccante si è seduto sulla sua bicicletta e ha effettuato un giro di campo per salutare tutti i tifosi accorsi a salutarlo. L'ultimo goal in assoluto rimarrà quello messo a segno lo scorso 3 luglio nel poker rifilato dal Fluminense ai rivali del Corinthians: quale modo migliore per chiudere?

Bisogna sottolineare che non è la prima volta di Fred una bici con la maglia del Flu: nel giugno 2020 percorse i 600 km che separano Belo Horizonte da Rio de Janeiro, per festeggiare il ritorno al Tricolor carioca.