Salta in groppa all’avversario per fermare il contropiede: poi trasforma il fallo in un meme virale Luke O’Nien in occasione di Sunderland-Bristol City, si è reso protagonista di un intervento decisamente originale per fermare Alex Scott scattato in contropiede. Applausi e risate in diretta TV e allo stadio, poi sui social il centrocampista dei Black Cats ha dato sfogo a tutta la sua autoironia alla quale hanno partecipato divertiti i tifosi.

A cura di Alessio Pediglieri

In seconda divisione inglese, gli spettatori presenti allo Stadium of Light di Sunderland sabato pomeriggio sono stati protagonisti di una scena che si è trasformata ben presto in un siparietto ai limiti della comicità. Merito di Luke O'Nien, giocatore dei Black Cats che in Sunderland-Bristol City all'82' si è inventato una mossa che non gli ha evitato l'ammonizione, ma lo ha fatto diventare il nuovo beniamino del pubblico di casa.

Il momento "indimenticabile" avviene all'82' quando il Sunderland sta difendendo l'1-0 conquistato grazie al gol segnato al 59′ da Clarke. Un risultato fondamentale per i Black Cats a tal punto che O'Nien, entrato subito dopo il vantaggio, al 63′ al posto di Michut ha fatto letteralmente di tutto per evitare di capitolare sotto la pressione avversaria. E così, poco prima dell'inevitabile pareggio-beffa arrivato a tempo scaduto su rigore siglato da Wells, il centrocampista 28enne davanti allo scatto in contropiede di Alex Scott lo ha fermato in un modo decisamente originale.

Mentre il centrocampista del Bristol si involava verso la metà campo avversaria in un micidiale contropiede, O'Nien ha optato per il classico fallo tattico ma invece di strattonare o bloccare Scott, ha deciso letteralmente di saltargli sulle spalle, in una "cavallina" improvvisata che ha fatto scoppiare in una fragorosa risata i commentatori in diretta TV e divertito il pubblico presente sugli spalti. Purtroppo per O'Nien il gesto gli è costata l'inevitabile ammonizione da parte dell'irreprensibile Ward, il direttore di gara che gli ha sventolato il cartellino giallo.

Un po' meno divertito di quanto successo è sembrato invece Scott che, scuro in volto e visibilmente contrariato, si è ritrovato sulle spalle l'avversario, trasportato per qualche metro prima che riscendesse a terra dopo essersi scusato per la scelta del tutto improvvisata. Ma che ha entusiasmato talmente tanto i tifosi che lo stesso O'Nien l'ha fatta diventare virale sui social, ripubblicando nel post partita il video con una autoironica didascalia: "Stabilito che sono un idiota… Ora divertiamoci un po': il montaggio video o didascalia vince una maglia del Sunderland autografata dai ragazzi".

Detto, fatto: il suo post è diventato subito virale con i tifosi – non solo del Sunderland – che hanno invaso l'account del giocatore con una serie infinita di meme tra cui alcuni decisamente divertenti. Al momento, però, non è dato sapere chi abbia vinto l'ambito premio messo in palio da un divertito O'Nien.