Salernitana-Roma dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Salernitana-Roma è la partita che chiude la 22ª giornata di Serie A: si gioca oggi, lunedì 29 gennaio 2024, alle ore 20:45. Gara trasmessa in diretta tv e in streaming in esclusiva su Dazn. Le ultime news sulle formazioni di Filippo Inzaghi e De Rossi.

A cura di Vito Lamorte

La Roma chiude la 22ª giornata della Serie A 2023-2024 in casa della Salernitana: si gioca oggi, lunedì 29 gennaio 2024, alle ore 20:45 allo stadio Arechi di Salerno e la partita sarà trasmessa in diretta tv e in streaming in esclusiva su Dazn. Un match importantissimo per entrambe le squadre, che hanno bisogno di punti; ma che porta con sé un retrogusto di storia e passione: Daniele De Rossi ritrova da avversari Walter Sabatini e Filippo Inzaghi con lo sfondo del grandissimo Agostino Di Bartolomei, icona e simbolo di entrambe le tifoserie.

La squadra di Daniele De Rossi, reduce da un'amichevole in Arabia con l'Al Shabab, deve dare continuità di risultato dopo l'esordio vincente contro il Verona all'Olimpico: i giallorossi stanno lavorando anche sul mercato e nelle prossime ore potrebbero esserci novità sia in fascia (Angelino) che in attacco (Belotti sempre sul piede di partenza e Baldanzi sta diventando più di un rumors).La Salernitana è ultima in classifica e non può più guardarsi intorno: i granata hanno bisogno di punti e sono reduci dalla sconfitta per 2-1 in casa contro il Genoa. I campani hanno bisogno di punti per scalare posizioni e tornare a credere nella salvezza.

La partita di andata si chiuse con un pareggio per 2-2: doppietta di Belotti per la Roma e doppio sigillo di Candreva per la Salernitana.

Partita: Salernitana-Roma

Quando si gioca: lunedì 29 gennaio 2023

Orario: 20.45

Dove si gioca: stadio Arechi, Salerno

Canale TV: Dazn

Diretta streaming: Dazn, Zona Dazn su Sky

Competizione: Serie A, 22ª giornata

Dove vedere Salernitana-Roma in TV su Sky o DAZN

Salernitana-Roma sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Dazn per gli abbonati che potranno assistere alla partita utilizzando una smart tv oppure adattando le tv tradizionali con specifici dispositivi per decodificare il segnale (console per videogiochi, Google Chromecast o Amazon Firestick). Gli abbonati a Sky che hanno attivato l'offerta per Zona Dazn vedranno l'incontro sul canale 214 del network satelittare. La telecronaca sarà di Gabriele Giustiniani e il commento tecnico di Alessandro Budel.

Salernitana-Roma, dove vederla in streaming

Salernitana-Roma sarà visibile anche in diretta streaming ma solo su Dazn (e sempre se abbonati) attraverso la app oppure collegandosi direttamente al sito. Non è prevista alcuna messa in onda alternativa su Sky Go oppure NOW poiché il match non rientra nel pacchetto di quelli in co-esclusiva.

Le probabili formazioni di Salernitana-Roma

Filippo Inzaghi punta sempre sul 4-3-2-1 con Simy terminale offensivo e la coppia Tchaouna-Candreva a supporto. Zanoli-Pierozzi è il ballottaggio sulla fascia destra in difesa: a centrocampo Legowski spera in una maglia da titolare ma dovrebbero partire dal 1′ Martegani, Maggiore e Basic.

De Rossi confermerà il 4-3-3 visto contro il Verona. Mancini torna dalla squalifica e prende il posto di Huijsen in difesa, mentre Cristante rimpiazza Paredes in mediana. In attacco Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Lovato, Gyomber, Bradaric; Martegani, Maggiore, Basic; Tchaouna, Candreva; Simy. Allenatore: Filippo Inzaghi.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Zalewski; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.