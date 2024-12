video suggerito

Salah criticato per una foto natalizia, gli scagliano contro un anatema: "Ricorda le mie parole" L'attaccante egiziano nel mirino dei 'seguaci' di fede musulmana per aver augurato buon Natale e posato con la famiglia nei pressi di un albero colorato e scintillante.

Una foto accanto alla famiglia con l'albero colorato e scintillante sullo sfondo e un omino di pan di zenzero che spunta in un lato. È bastato che Salah condividesse auguri di Buon Natale a corredo di un'immagine di pace e serenità con i suoi cari per scatenare critiche molto aspre. Il motivo? I suoi ‘seguaci' di fede musulmana hanno preso male quest'iniziativa dell'attaccante del Liverpool, per aver festeggiato un celebrazione tipicamente cristiana. Non è la prima volta che l'attaccante egiziano propone contenuti del genere, ricevendo disapprovazione da parte dei follower che hanno Allah nel cuore, ma in questo caso la riprovazione per il suo comportamento è stata massima. C'è stato perfino chi gli ha scagliato contro una sorta di anatema per aver compiuto un atto da infedele: "Ricorda le mie parole… non segnerai nessun gol fino al termine della stagione perché hai mancato di rispetto al nostro amato profeta e all'intera comunità musulmana".

In quello scatto tanto contestato Salah posava insieme a sua moglie, Magi, e alle due figlie, Makka e Kayan. Quella foto ha sollevato molto clamore nella comunità musulmana tanto che qualcuno, confuso, ha scritto al giocatore: "Capisco che per i cristiano la natività di Gesù è una festa da celebrare ogni 25 dicembre. Non riesco a capire, invece, come possa farlo un non cristiano e credente musulmano anche se l'Islam proibisce con veemenza ai musulmani di farlo. Salah ha sicuramente diritto di seguire la religione nella quale si riconosce di più, ma quello che sta facendo come musulmano è da ipocrita".

L'immagine ha destato tanto più scalpore perché postata (anche) alla vigilia del tradizionale Boxing day di Premier League che vede le squadre inglesi in campo nel giorno di Santo Stefano. "Che Allah ti protegga fino in fondo – ha aggiunto un altro sostenitore di fede musulmana -. Da ora in poi, non ti seguirò più da nessuna piattaforma e ti bloccherò. Sei vergognoso".

Quando al calcio giocato, non è stato ancora ufficializzato l'accordo per il rinnovo del contratto tra Salah e il Liverpool. Secondo indiscrezioni giornalistiche pubblicate dai tabloid l'egiziano e i Reds dovrebbero continuare il cammino insieme: fino al 2028, in base all'intesa raggiunta sul prolungamento dell'incontro. Quanto all'ingaggio, dovrebbe essere ritoccato verso l'alto rispetto alle 400 mila sterline a settimana (poco più di 400 mila euro a settimana) che percepisce attualmente.