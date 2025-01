Salah apre all’addio al Liverpool a fine stagione: “Al momento è il mio ultimo anno qui”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

I tifosi del Liverpool sono rimasti increduli dalla rivelazione di Momo Salah durante la sua ultima intervista: l'attaccante ha annunciato l'addio ai Reds alla fine della stagione con la naturale scadenza del contratto che al momento non gli è ancora stato rinnovato. Uno scenario che nessuno si aspettava di vedere ma che adesso rappresenta la realtà, a meno di mosse clamorose da parte della società in questi ultimi sei mesi.

Ai microfoni di SkySportUK l'egiziano ha parlato a cuore aperto della sua situazione, ammettendo che nessuno gli ha proposto di estendere l'accordo che scadrà il prossimo mese di giugno. Da ora è libero di accordarsi con qualsiasi club per partire a parametro zero, anche se con il Liverpool è ancora uno dei grandi protagonisti di questa stagione che potrebbe portarlo alla vittoria del titolo.

Gli ultimi sei mesi di Salah al Liverpool

Qualcuno pensa si tratti soltanto di una strategia, ma la realtà dei fatti dice che Salah a giugno potrà lasciare i Reds a parametro zero. È il primo grande argomento toccato all'interno della lunga intervista che ha fatto un po' spaventare tutti i suoi tifosi: "Se questa è la mia ultima stagione a Liverpool? Finora, sì. Sono gli ultimi sei mesi. Non ci sono progressi lì. Siamo lontani da qualsiasi progresso. Quindi, dobbiamo solo aspettare e vedere". Sul contratto si era già discusso qualche mese fa e da allora non ci sono stati passi in avanti.

Al momento dunque l'egiziano parla come se il suo addio fosse ormai cosa certa, anche se potrebbero esserci nuovi sviluppi. Per questa sua (probabilmente) ultima stagione al Liverpool ha un solo obiettivo, quello di vincere la Premier League: "La prima cosa che c'era sulla lista era vincere la Premier League con il Liverpool. Abbiamo aspettato quel titolo per circa 30 anni.,per vincerlo e c'era la pandemia in quel momento, non abbiamo avuto davvero il tempo di festeggiarlo nel modo giusto. Non è una bella cosa da fare, quindi speriamo di poterlo fare quest'anno".