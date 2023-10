Rummenigge punge Mancini sulla scelta dell’Arabia Saudita: “Capisco i calciatori ma non lui” Roberto Mancini alla guida della nazionale dell’Arabia Saudita non convince Rummenigge: “Mi ha stupito più di tutti, se sono commissario tecnico della Nazionale italiana io non vado in Arabia Saudita”

A cura di Ada Cotugno

Il tema Arabia Saudita è ancora centrale nelle discussioni calcistiche: in estate i club sauditi hanno accolto le grandi stelle del calcio europeo, migrate in massa in favore di contratti faraonici. Cristiano Ronaldo, Benzema e Neymar sono diventati i volti della nuova miniera d'oro dello sport mondiale e insieme a loro è volato verso una nuova avventura anche Roberto Mancini.

Dopo aver lasciato la panchina dell'Italia l'ex commissario tecnico vincitore di Euro2020 ha deciso di allenare la nazionale dell'Arabia Saudita, un gesto che ha portato con sé diverse polemiche. E una stoccata non è mancata neanche da un ex campione come Karl-Heinz Rummenigge.

Due Palloni d'Oro e una carriera strabiliante per l'ex attaccante, una leggenda della storia dello sport che attualmente ricopre la carica di membro del consiglio direttivo del Bayern Monaco. Intervenuto al Festival dello Sport di Trento ha parlato anche del nuovo calcio saudita, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: "Ora vediamo cosa succederà lì: quest'anno hanno comprato giocatori forti ma anziani, l'anno prossimo chissà. L'obiettivo è chiaro. Vogliono organizzare il Mondiale".

Nel suo discorso però, oltre a menzionare i giocatori che hanno deciso di sposare questo nuovo progetto, Rummenigge ha anche citato il caso di Mancini. E le sue parole verso l'allenatore non sono state decisamente al miele: "Il giocattolo del calcio si romperà? Questo non lo so, ma quello che mi ha stupito più di tutti è stato Mancini, che ha lasciato la Nazionale per andare in Arabia Saudita. Io lo capisco da un calciatore, ma se sono commissario tecnico della Nazionale italiana io non vado in Arabia Saudita".

Una frecciatina decisa per l'ex CT della Nazionale che in Arabia Saudita è stato ricoperto d'oro per guidare la nazionale verso le prossime sfide.