Rugani condannato a 6 mesi per guida in stato di ebbrezza: Maserati sequestrata e ritiro della patente aniele Rugani è stato condannato da un giudice di Torino alla pena di 6 mesi di arresto per guida in stato di ebbrezza. Per l'ex difensore della Juventus, oggi all'Ajax, anche il ritiro della patente e il sequestro della sua Maserati.

A cura di Fabrizio Rinelli

Daniele Rugani è stato condannato da un giudice di Torino alla pena di 6 mesi di arresto per guida in stato di ebbrezza. L'ex difensore della Juventus, oggi all'Ajax, ha avuto anche anche 2.000 euro di multa (con la condizionale) a cui va aggiunta la revoca della patente e la confisca dell'auto, una Maserati. Come riferisce l'ANSA, il 21 luglio 2023 il calciatore era stato sottoposto all'alcol test dalla polizia stradale dopo un incidente autonomo, senza conseguenze, su un raccordo alle porte di Torino. I valori di alcol nel sangue sono risultati superiori al limite consentito.

L'ex difensore della Juventus fu fermato di notte alla guida della sua Maserati metallizzata e risultò positivo all'etilometro con valori decisamente alti. Rugani fu fermato da un posto di blocco delle forze dell'ordine a Corso Grosseto a Torino, probabilmente rientrando a casa dopo aver trascorso fuori la serata e le prime ore del mattino. Il suo tasso alcolico era molto alto visto che l'etilometro registrò 1,56 grammi di alcol per litro di sangue, laddove il limite consentito dalla legge è 0,5 g/l. Un tetto sforato di molto per il calciatore che oggi ha ricevuto la notifica di condanna.

Rugani in azione con la maglia della Juventus.

Rugani poteva chiudere subito la vicenda pagando la multa di 5000 euro ma invece decise di opporsi per ottenere la messa alla prova ottenendo un lavoro di pubblica utilità che gli avrebbe consentito di estinguere il reato e tenere la propria fedina penale pulita. Una richiesta respinta perché avanzata in tempi orami scaduti finendo a processo. Oggi la doccia fredda per una condanna al difensore che è finito all'Ajax dopo essere stato ceduto dalla Juventus che non lo riteneva più centrale nel suo progetto tecnico.

L'avvocato di Rugani ha già presentato ricorso

La Stampa riferisce come il suo legale, l’avvocato Raffaele Tecce, in aula, avesse provato a scagionare il calciatore sostenendo che l’apparecchio usato per l’alcol test fosse stato revisionato da un centro non autorizzato. La difesa ha annunciato il ricorso contro la decisione di condannare l'ex difensore della Juventus. Rugani oggi fa dunque parte dell'Ajax allenata dal tecnico italiano Luigi Farioli dopo essersi trasferito in Olanda questa estate con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025 quando farà rientro in bianconero.