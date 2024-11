Rudiger solo in campo dopo il ko del Real col Milan: si prende gli applausi di tutto il Bernabeu

video suggerito

Prima la sconfitta nel Clasico contro il Barcellona poi il ko interno al Bernabeu in Champions rimediato per mano di un Milan perfetto. Il momento del Real Madrid di Carlo Ancelotti non è di certo dei migliori e forse anche per questo c'è bisogno del supporto di tutto per riprendere il cammino giusto. Ecco perché forse a fine partita, proprio per questo motivo, Antonio Rudiger è comparso sul terreno di gioco del Bernabeu totalmente solo, senza al suo fianco i compagni di squadra, per un motivo ben preciso mostrato dalle telecamere.

L'ex difensore di Roma e Chelsea infatti si fa tutto il giro del campo dopo aver visto i suoi compagni guadagnare immediatamente gli spogliatoi. Di fatto è l'unico dei Blancos a restare sul rettangolo verde per andare ad applaudire i tifosi, quasi a volergli chiedere scusa per la sconfitta, avvicinandosi a ogni singolo settore dello stadio. Un gesto che in molti sui social hanno completamente apprezzato sottolineando come sia stato uno dei pochi a lottare fino all'ultimo in campo a differenza di qualche altro ancora un po' giù di tono.

Rudiger viene dunque inquadrato in campo mentre nel cerchio del centrocampo si gira intorno applaudendo tutto il pubblico presente. A un certo punto gli si avvicinano prima Morata e successivamente anche Tomori. Ma nessun giocatore del Real Madrid che avevano già guadagnato il tunnel degli spogliatoi delusi per il risultato pesante maturato in caso. Rudiger però al contrario ha voluto omaggiare il pubblico presente quasi cercando di chiedere una mano per uscire da un periodo non proprio positivo.

Come cambia la classifica del Real Madrid in Champions dopo questo ko

Un atteggiamento da vero leader riconosciuto dai tifosi che hanno sottolineato la professionalità di questo calciatore protagonista in campo di diversi scontri fortuiti con gli avversari. "Dobbiamo difendere meglio" ha detto Ancelotti a fine partita evidenziando proprio come il pacchetto arretrato, in cui gioca Rudiger, possa aver sofferto tanto questa sera. Il Real Madrid al momento ha 6 punti dopo quattro gare ed è in piena zona playoff di Champions ma un po' lontano dalle prime 8 in attesa delle partite di domani.