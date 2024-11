video suggerito

Ruben Amorim dà l'addio allo Sporting Lisbona: il tributo di club e tifosi è una lezione di sport Ruben Amorim da metà novembre sarà l'allenatore del Manchester United. Il tecnico portoghese a nemmeno metà stagione lascia da vincente un lanciatissimo Sporting Lisbona, che nel momento dell'addio lo ha celebrato in modo meraviglioso.

A cura di Alessio Morra

Dirsi addio è sempre molto complicato. Non è facile mai, né se si vince né se si perde. Ruben Amorim ha ottenuto risultati straordinari con lo Sporting Lisbona e li sta ottenendo ancora, ma ora si appresta a lasciare il club portoghese per il Manchester United, che lo ha scelto come erede di ten Hag. Il giovane allenatore da metà novembre sarà in sella a Old Trafford, ma prima di volare in Inghilterra ha rifilato una lezione a Pep Guardiola e soprattutto ha ricevuto un omaggio straordinario e meraviglioso da parte del suo club.

Due titoli portoghesi in quattro anni e un avvio di stagione da record

Ruben Amorim ha 39 anni, è stato un buon giocatore ed è già da tempo un allenatore affermato, con lo Sporting è stato capace di spaccare il duopolio formato da Porto e Benfica. In quattro stagioni ha vinto due volte il campionato portoghese e in questa stagione ha proseguito sul solco tracciato: 10 partite e 10 vittorie in campionato, 10 punti in 4 partite in Champions League, infliggendo al Lille l'unica sconfitta e battendo 4-1 il Manchester City, meglio solo il Liverpool. Ma nonostante questi risultati straordinari Amorim ha deciso di lasciare, e lo farà cedendo al suo successore una squadra lanciatissima e con un bomber formidabile, lo svedese Gyokeres autore di 23 gol in questa stagione.

L'omaggio di tifosi e club per Ruben Amorim

Si poteva pensare che l'addio di Amorim potesse creare problemi al tecnico, non è semplice, né tradizionale un addio nemmeno a metà stagione. I tifosi dello Sporting lo avranno sempre nel cuore e glielo hanno dimostrato con un'accoglienza memorabile prima della sfida di Champions. Un tributo vero e proprio quello riservatogli che è davvero commovente. E prima dell'incontro anche il presidente del club lo ha voluto celebrare. Un modo favoloso di dirsi addio, o forse è solo un arrivederci.

La gioia di Amorim per l'omaggio dello Sporting

Lo aspetta il Manchester United, che proverà a risollevarsi con un allenatore che fin qui è stato fenomenale. I Red Devils da quasi un decennio sono l'ombra della squadra che erano sotto Ferguson. Sir Alex è o meglio sarebbe l'uomo da imitare, difficile ripetere quanto fatto da lui, ma intanto c'è già una clamorosa assonanza. Perché lo scozzese venne ingaggiato dal Manchester United nel mese di novembre, come Amorim che intanto parlando del suo futuro club ha detto: "Non avrei potuto chiedere un altro addio. Sono molto felice. Prendò tutto da questo stadio. Questo è ed è stato il periodo più bello della mia vita. Siamo partiti dal basso. I giocatori, l'atmosfera non potevo chiedere di meglio".