Rubata l’auto del nuovo allenatore della Sarnese durante la prima conferenza: la presentazione diventa un incubo Rubata la macchina durante la conferenza stampa del neo allenatore della Sarnese, Raffaele Novelli: la presentazione diventa un incubo per il tecnico della società campana. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

Raffaele Novelli è diventato allenatore della Sarnese, squadra che gioca nel campionato di Serie D (girone G), dopo aver rescisso con la Nocerina ma dopo la conferenza stampa di presentazione ufficiale ha scoperto che gli avevano rubato la macchina.

Una situazione abbastanza surreale quella che si è verificata allo stadio “Felice Squitieri” della cittadina in provincia di Salerno: il neo allenatore, che ha preso il posto di Giovanni Cavallaro, in mattinata aveva firmato il contratto e diretto il primo allenamento prima della conferenza stampa di presentazione, ma all’uscita ha scoperto il furto della sua automobile. I ladri hanno abbandonato in mezzo alla strada il borsone dell’allenatore prima di scappare via con la vettura, una Range Rover.

Sarnese, rubata la macchina durante la conferenza del neo allenatore

Raffaele Novelli dopo la parentesi alla Nocerina è stato chiamato dalla Sarnese per iniziare una nuova avventura e per risollevare l’umore della squadra reduce dalla sconfitta nel derby contro la Gelbison. La squadra del presidente Aniello Pappacena è al sesto posto con 32 punti (nove vittorie, cinque pareggi, e sei sconfitte) e nel prossimo turno sarà impegnata in casa contro la Puteolana, terza, e distante “solo” quattro punti: una partita di vitale importanza per la classifica e il prossimo futuro della Sarnese.

L’arrivo di Novelli a Sarno, però, è stato caratterizzato da un episodio di cronaca piuttosto infelice: dopo la conferenza di presentazione, che si è tenuta ieri presso la sala stampa dello stadio Felice Squitieri, il tecnico salernitano ha scoperto il furto della sua macchina parcheggiata all’esterno dell’impianto.

Novelli nuovo allenatore della Sarnese: il comunicato

Questo è il comunicato con la quale la Sarnese ha presentato il nuovo allenatore: "La Sarnese comunica che Raffaele Novelli è il nuovo tecnico granata, nato nel 1965, ha iniziato questa stagione alla guida della Nocerina. La sua esperienza e il suo curriculum parlano da soli: Novelli ha allenato diverse squadre di rilievo nel panorama calcistico italiano, tra cui Prato, Messina, Lamezia, Barletta, Foggia, Pro Patria e Salernitana".