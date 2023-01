Ronaldo sussurra qualcosa a Sergio Ramos prima della partita: si è accorto che ha un problema Nel tunnel d’ingresso al campo dove di lì a poco si sarebbero affrontati in amichevole, Cristiano Ronaldo ha ritrovato il vecchio compagno Sergio Ramos: lo spagnolo pensava ad un semplice abbraccio, ma CR7 ne ha approfittato per dirgli qualcosa di inatteso all’orecchio.

A cura di Paolo Fiorenza

L'amichevole di giovedì a Riad tra il PSG e una selezione mista di giocatori delle squadre saudite dell'Al-Nassr e dell'Al-Hilal è stata a tutti gli effetti qualcosa di simile ad un All-Star Game, sia per la presenza di tante stelle in campo che per il punteggio finale con tanti gol. La partita si è conclusa col risultato di 5-4 per Messi, Neymar e Mbappé, ma dall'altra parte Cristiano Ronaldo – al suo esordio davanti al pubblico di fronte al quale si esibirà per i prossimi due anni e mezzo dietro pagamento di una fortuna – non ha sfigurato.

Il campione portoghese, che compirà 38 anni il prossimo 5 febbraio, ha messo a segno due gol, trascinando il King Fahd Stadium – gremito in tutti i suoi 68mila posti – a declamare l'attesissimo ‘Siuuu' al momento dell'esultanza iconica di CR7 dopo le reti. Per Ronaldo si è trattata probabilmente di una delle ultime occasioni per affrontare in campo Messi ma anche una squadra di livello del PSG, visto che ha scelto di finire la carriera ai margini del grande calcio. È stata dunque l'opportunità per salutare con reciproco rispetto il fresco campione del mondo, ma anche altre stelle presenti, tra cui quel Kylian Mbappé che non ha mai fatto mistero di avere proprio Cristiano come idolo.

E poi Ronaldo ha rivisto vecchi amici con cui ha condiviso tanti trionfi al Real, come Keylor Navas – nella circostanza preferito a Donnarumma, dopo aver giocato una sola partita quest'anno – e Sergio Ramos. Col centrale spagnolo Cristiano ha giocato per tutti i nove anni trascorsi a Madrid, vincendo quattro Champions tra le altre cose. Si era detto che i rapporti tra i due – e con parte dello spogliatoio delle merengues – si fossero deteriorati dopo la vittoria del Pallone d'Oro di Modric nel 2018, ma il caloroso abbraccio nel tunnel d'ingresso al campo prima dell'inizio del match ha restituito l'immagine di un rapporto cordiale.

Ronaldo, peraltro sempre attentissimo a tutto, ha visto che c'era qualcosa che non andava in Ramos ed ha approfittato di quell'abbraccio per sussurrargli qualcosa all'orecchio. Il portoghese si era accorto che il difensore del PSG aveva ancora gli orecchini, il che è proibito dal regolamento, al pari di catenine, braccialetti e altro che possa nuocere alla incolumità propria ed altrui. Lo spagnolo ha immediatamente realizzato che si era dimenticato di toglierseli e ha provveduto allora a farlo, non prima di essere scoppiato a ridere con Ronaldo, che gli ha evitato possibili problemi con l'arbitro.

I due potrebbero peraltro tornare a giocare assieme a breve, visto che l'Al-Nassr sta pianificando qualche altro acquisto di grande nome per circondare Ronaldo di un cast superiore a quello attuale della squadra saudita. Il contratto di Sergio Ramos è in scadenza a giugno e non c'è alcuna trattativa col PSG per prolungarlo: il 36enne difensore iberico è dunque finito nel mirino del club arabo, al pari dello stesso Navas. Intanto il rapporto con CR7 sembra solido: è già una buona base di partenza.