Ronaldo reintegrato in squadra: ten Hag ha ottenuto le risposte che voleva nell’ultimo confronto Cristiano Ronaldo ha sostenuto regolarmente la sessione di allenamenti del martedì in vista dell’impegno di Europa League, sotto lo sguardo attento di ten Hag. Ritornata la pace?

A cura di Alessio Pediglieri

Era un giorno molto atteso a Manchester quello di oggi, martedì 25 ottobre, perché sanciva una nuova tappa fondamentale nella ‘telenovela' di Cristiano Ronaldo allo United. Dopo il grande rifiuto di entrare in campo durante la partita contro il Tottenham e la decisione da parte di ten Hag di escludere il portoghese dalla rosa, è arrivato il momento di un nuovo faccia a faccia tra giocatore e tecnico. Lunedì è stato concesso un giorno di riposo per tutti, oggi di nuovo ad allenarsi in vista della sfida di Europa League contro il Tiraspol: tutti, compreso Ronaldo che ha svolto la seduta con il gruppo.

Dunque, Cr7 è stato reintegrato: escluso dalla partita contro il Chelsea in Premier League probabilmente sarà a disposizione per la sfida europea ma lo deciderà ancora una volta ten Hag, il tecnico che ha preteso un ultimo confronto con il giocatore proprio al rientro dalla piccola pausa concessa alla rosa. Le immagini e i video apparsi in serata sugli account ufficiali del Manchester United che inquadrano la seduta con un Cristiano concentrato e sorridente, hanno lasciato intendere che il peggio dovrebbe essere stato gettato alle spalle.

Ronaldo ha preso parte alla sessione con i suoi compagni di squadra a Carrington, sotto lo sguardo attento di ten Hag dopo un ultimo colloquio chiarificatore che dovrebbe aver archiviato il ‘caso' che ha tenuto banco negli ultimi giorni: evidentemente l'allenatore olandese deve aver ritenuto soddisfacente il faccia a faccia con il portoghese, avvenuto prima della seduta. L'obiettivo dichiarato del tecnico era stato subito quello di ridimensionare la questione, cercando di non destabilizzare un ambiente che faticosamente sta cercando continuità di risultati e rendimento. Un lavoro certosino da parte di ten Hag con i red devils che sono imbattuti da 4 giornate in Premier e che sta provando a risalire la china in Europa League dove attualmente è 2°, dietro alla Sociedad, avanti di 3 punti a 2 partite dalla fine della prima fase.

"Penso che tali atteggiamenti non siano accettabili" aveva chiarito in conferenza post Tottenham, ten Hag confermando la recidività del portoghese ad atteggiamenti indigesti e l'immediata presa di posizione, avvallata dal club. Poi le quasi immediate scuse via social dello stesso Cristiano, conscio di aver superato la sottile linea con un comportamento che stava andando a ledere in maniera serie la propria immagine pubblica. Adesso la pace, anche se molti non smettono di sottolineare che sia armata e a tempo. C'è chi è pronto a scommettere, infatti, che a gennaio qualcosa si possa muovere in chiave mercato: con il contratto in scadenza a giugno 2023 e senza alcuna possibilità di un rinnovo, potrebbe liberarsi a parametro zero.

Così, è risuonato a tamburo battente il tamtam dei possibili club che sarebbero pronti a ingaggiarlo già a gennaio. Nessuno escluso, dal Galatasary che avrebbe già contattato il procuratore Mendes, al Chelsea che ha allargato la lista degli attaccanti da acquistare anche al portoghese, fino al ricchissimo Newcastle degli arabi. Per non dimenticare il Napoli che sarebbe di nuovo interessato a Cr7 secondo alcune indiscrezioni d'Oltremanica, con un ritorno di fiamma che già aveva agitato l'ultima estate partenopea.