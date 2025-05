video suggerito

Ronaldo in condizioni pietose all’uscita da un locale, non si regge in piedi: un video mostra tutto Ronaldo “il Fenomeno” ripreso in condizioni pietose all’uscita da un ristornate di Madrid. Tifosi del Valladolid infuriati: “Lasciate che la sua immagine venga mostrata in tutto il mondo”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

400 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ronaldo il ‘Fenomeno' è stato ripreso all'uscita da un ristornate di Madrid in un video che mostra le sue condizioni una volta fuori dal locale. Si tratta di vita privata chiaro, ma in questo momento il brasiliano è finito nel mirino della critica dei tifosi del Real Valladolid di cui detiene il patrimonio societario di maggioranza, per la sua assenza costante e la retrocessione del club dalla Liga. Ieri c'era stata infatti una grande protesta dei tifosi poco prima della sfida poi persa contro il Barcellona proprio nei confronti dello stesso Ronaldo che però non era in tribuna.

Secondo quanto sostenuto dai media spagnoli infatti il brasiliano ha scelto di restare a Madrid e ha cenato in un ristorante con alcuni dei suoi stretti collaboratori e soci. In un video ripreso all'uscita del locale, si vedono persone che chiedono l'attenzione di Ronaldo, che viene aiutato a uscire, mentre ondeggia e tiene gli occhi socchiusi. Devono aiutarlo almeno cinque persone per cercare di farlo salire in macchina ponendo anche una grande tovaglia bianca per nascondere le sue condizioni. Indignazione dei tifosi tramite il proprio account ufficiale.

"Questo è l'attuale presidente e azionista di maggioranza del Real Valladolid; Hanno diffuso questo video sui social media, presumibilmente di ieri, mentre il club di cui è proprietario stava scrivendo la storia in quel momento, perdendo 8 partite di fila per la prima volta in quasi 100 anni. Questa è la sua eredità e ciò che lo preoccupa. Lasciate che la sua immagine sia visibile in tutto il mondo. La nostra vera Valladolid non sta morendo, sta venendo uccisa, e ogni giorno che passa senza una vendita, il buco diventa più profondo". Questa la nota del gruppo ufficiale del tifo organizzato del Valladolid.

Leggi anche Il video di Lamine Yamal subito dopo la fine della sontuosa partita contro l'Inter: era invelenito

La protesta contro Ronaldo prima della sfida tra Valladolid e Barcellona

Ronaldo si è infatti recato allo stadio del Valldolid soltanto in occasione della prima giornata di campionato. Ecco perché c'è stata la grande protesta del pubblico che notano la sua costante assenza. Ieri, con il club retrocesso, c'era stata una protesta contro di lui con banconote da 500 euro con la sua immagine lanciate dagli spalti. Per Ronaldo non era il giorno giusto per andare a Valladolid, dove non ha più una casa, a dimostrazione del suo allontanamento non solo fisico dal club e dalla città.