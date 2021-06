I riflettori di tifosi e addetti ai lavori sono puntati sui campionati Europei in corso di svolgimento in giro per il Vecchio Continente, ma in questi giorni c'è anche altro calcio: sia giocato – la Copa America cominciata stanotte con le vittorie di Brasile e Colombia – sia pianificato a tavolino, si tratti di calciomercato o amichevoli prestagionali dei club.

Dalla Spagna arriva la notizia – svelata dalla radio catalana RAC1, sempre molto ben informata sulle vicende del Barcellona – che il club blaugrana è vicino all'accordo con la Juventus per disputare contro la Vecchia Signora il tradizionale Trofeo Gamper, che si giocherebbe ad agosto, prima dell'inizio della stagione di entrambe le squadre. Nella circostanza, si affronterebbero sia la squadra maschile che quella femminile.

Sarebbe un'altra occasione, forse una delle ultime, per vedere di fronte su un campo di calcio i due più grandi giocatori degli ultimi 15 anni – nonché tra i più grandi di sempre, curriculum e gol alla mano – ovvero Cristiano Ronaldo e Leo Messi. L'ultima sfida tra i due è andata in scena l'8 dicembre dell'anno scorso, nel match di ritorno del girone di Champions League: dopo la sconfitta bianconera dell'andata per 0-2 a Torino, al Camp Nou la Juventus vinse per 3-0, con doppietta proprio di Ronaldo. Sembrava il viatico ad una grande stagione, poi il progetto di Pirlo invece è miseramente naufragato.

Adesso c'è da capire se per quella data Cristiano Ronaldo sarà ancora un giocatore della Juventus, visto che il rientrante Allegri ne farebbe volentieri a mano. Peraltro la pesantezza del suo ultimo anno di contratto rende molto difficile anche per una vecchia volpe come Jorge Mendes riuscire a piazzarlo altrove in modo da accontentare tutti: ad ora la sensazione è che il portoghese resterà a Torino. Meno dubbi sembrano esserci per Messi, che pure dall'1 luglio sarà libero, essendo scaduto il suo contratto col Barcellona: il rinnovo – dopo il ritorno alla presidenza di Laporta e l'arrivo in blaugrana dell'amico Aguero – appare molto vicino.