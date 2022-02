Ronaldo beccato dalle telecamere prima di entrare in campo: c’è un gesto che deve fare per forza Cristiano Ronaldo è stato beccato dalle telecamere al momento di entrare in campo: lo ha fatto anche questa volta, è più forte di lui.

A cura di Paolo Fiorenza

Non può essere felice Cristiano Ronaldo della situazione che sta vivendo al Manchester United, né dal punto di vista della squadra, né da quello personale. I Red Devils sono macerati dalle polemiche dopo i due pareggi consecutivi in Premier League contro avversari non irresistibili come Burnley e Southampton, risultati arrivati dopo l'eliminazione ai rigori nei sedicesimi di Coppa d'Inghilterra per mano del Middlesbrough. Probabilmente Ralf Rangnick non immaginava che la patata lasciatagli tra le mani da Solskjaer fosse così bollente, fatto sta che lo United arranca in quinta posizione in campionato, dovendo battagliare da qua fino al termine per arrivare tra le prime quattro.

All'interno della crisi della squadra c'è poi il momentaccio vissuto da Ronaldo, che non va a segno da 6 partite, come non gli accadeva dal 2009, 13 anni fa, quando era appena approdato al Real Madrid. Il portoghese è deluso, nervoso, triste: tutte queste emozioni sono evidenti nei suoi atteggiamenti che vengono vivisezionati in video che diventano virali sui social. Alcuni lo sbeffeggiano – mettendo assieme le ‘migliori giocate' delle sue ultime partite, ovvero tanti errori – altri rimarcano come la sua frustrazione sia sempre più palese. In un video che ha totalizzato oltre 3 milioni di visualizzazioni, si vede Ronaldo affranto durante il match col Southampton, addirittura secondo qualcuno "sul punto di piangere".

Meglio allora tuffarsi nel porto sicuro rappresentato dalla sua famiglia, la sua Georgina e i quattro figli cui a breve si aggiungeranno altri due gemelli. Oggi è San Valentino ed il cinque volte Pallone d'Oro ha postato su Instagram tutto il suo amore per la compagna argentina. Fresco 37enne, Ronaldo non ha nessuna intenzione di mollare ed è motivatissimo a mettere altri trofei in bacheca. La prossima settimana sarà Champions League, il giardino che preferisce, e la sfida con l'Atletico Madrid è di quelle che sicuramente vedranno alzare il livello di CR7: i compagni faranno bene a seguirlo, altrimenti stavolta davvero la resa dei conti in spogliatoio potrebbe essere a parecchi decibel.

Sempre attento ai dettagli più professionali quanto ad allenamento e dieta, anche Ronaldo è umano ed ha i suoi riti scaramantici, come accade per molti sportivi. In occasione del pareggio col Burnley della settimana scorsa, quando era partito dalla panchina, il portoghese al momento di entrare in campo nel secondo tempo è stato catturato dalle telecamere mentre si metteva i parastinchi. Non un'operazione banale, visto che CR7 non si è limitato a inserirli sotto i calzettoni, ma ha dato vita ad un vero e proprio ‘rito'.

Nelle immagini si vede Ronaldo prendere e poi baciare più volte uno dei parastinchi, che ha le foto della sua famiglia, lo stemma del Portogallo e un suo ritratto. Scaramanzia ma anche affetti: in quel parastinco c'è tutto il mondo di Cristiano e forse anche un po' del segreto della sua grandezza.