Ronaldinho non ha perso il suo tocco magico: a 43 anni incanta ancora tutti con i suoi dribbling Il dribbling di Ronaldinho nell’amichevole con il Barça Legends riporta tutti indietro nel tempo: nonostante gli anni la sua classe è intatta.

A cura di Ada Cotugno

Per 90 minuti Ronaldinho ha regalato ancora le sue magie a tutti gli appassionati di calcio. Il brasiliano ha partecipato all'evento organizzato dal Barça Legends che ha giocato un'amichevole contro gli ex giocatori della nazionale dello Zambia. Incredibilmente ad avere la meglio è stata la squadra africana che ha festeggiato la vittoria per 3-0 davanti ai 50 mila tifosi presenti all'Heroes Stadium di Lusak.

In realtà le acclamazioni del pubblico erano tutte per Ronaldinho, tra i giocatori più attesi di tutta la partita. La selezione delle ex leggende del Barcellona si riunisce spesso per affrontare squadre in tutto il mondo in partite amichevoli e questa volta non si aspettava davvero una sconfitta così importante nonostante la sfilata di grandi stelle mandate in campo.

Il risultato però passa in secondo piano, soprattutto davanti alle giocate di alcuni calciatori. A 43 anni, dopo aver appeso le scarpette al chiodo ufficialmente nel 2015, il brasiliano si è mostrato in forma smagliante e non sono mancate alcune giocate celebri del suo repertorio. A diventare virale è stato il dribbling tentato ai danni di un difensore dello Zambia: al 55′ Ronaldinho ha raccolto il pallone e con una serie di finte ha superato l'avversario che è riuscito a fermarlo soltanto all'ultimo secondo per un innocuo scontro di gioco.

Il gioco di gambe ha riportato tutti i tifosi alla stagione 2005/2006, la migliore mai vissuta da Ronaldinho con la maglia del Barcellona. Con il suo modo di giocare il brasiliano ha ispirato diverse generazioni di giovani calciatori che hanno intrapreso questa strada studiando e provando a replicare ciò che metteva in mostra in campo a ogni partita. Anche durante il riscaldamento prima dell'incontro il brasiliano si è divertito a regalare qualche numero di magia ai tifosi a favore di telecamera.

I suoi dribbling e le sue giocate non sono alla portata di tutti e stupisce come anche dopo tanti anni la sua agilità e l'inconfondibile tocco di palla siano rimasti intatti, come se on fosse passato neanche un giorno dalla sua ultima partita da professionista.