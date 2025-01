Ronaldinho ha trovato un nuovo modo per fare soldi: gli frutta ogni volta 300mila euro

video suggerito

Ronaldinho ha smesso di giocare a calcio da qualche anno ormai ma il fenomeno del calcio brasiliano continua ad essere considerato come una macchina da soldi. Il vincitore del Pallone d'Oro 2005 infatti continua a riempire gli stadi di tutto il mondo, come dimostrato nella sua recente partecipazione a un evento nella città francese di Angers. Insieme a due ex calciatori come Sonny Anderson e Claude Makélélé, Ronaldinho solo per accettare l'invito ha ricevuto qualcosa come 220.000 euro. In confronto, gli altri giocatori hanno ricevuto importi compresi tra 2.000 e 15.000 euro.

Si tratta di un compenso enorme per un ex giocatore che però riesce ancora ad essere un fenomeno d'attrazione per i suoi tanti tifosi sparsi nel mondo. Il brasiliano conta anche su quasi 150 milioni di follower sui social network, numero importante che rappresenta un veicolo di visibilità unico per i marchi. L'ex PSG e Barcellona, che in Italia abbiamo conosciuto anche con la maglia del Milan, gira tutto il mondo per presenziare a questi eventi legati al football. Il brasiliano ha trovato così un modo per risollevarsi dopo la vicenda del 2020 in cui era stato arrestato in Paraguay per essere entrato nel Paese con documenti falsi.

Lo scorso agosto, per fare un esempio, Ronaldinho ha partecipato a un incontro con le ex stelle portoghesi ricevendo come compenso alla sua partecipazione una cifra pari a 300.000 euro. Si tratta della cifra base richiesta da suo fratello-agente Roberto De Assis secondo fonti citate da Le Parisien. Questo modello di business è stato fondamentale per l'ex giocatore per ritrovare la stabilità finanziaria dopo essere stato sull'orlo della bancarotta nel 2018.

Ronaldinho ha consolidato il suo business dopo l'arresto nel 2020

Il suo forte appeal ha convinto anche il Barcellona, la sua ex squadra, il quale lo ha inserito nelle partite delle sue leggende risultando sempre tra i giocatori più attesi. L'arresto nel 2020 sembrava per un attimo mettere fine al suo percorso dopo il calcio giocato e invece Ronaldinho non ha mai perso i suoi tifosi e seguaci. Nonostante questo episodio infatti, il brasiliano è riuscito a recuperare la sua immagine e a consolidare il suo business legato allo spettacolo e agli eventi sportivi.