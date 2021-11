Ronaldinho e le amare conseguenze dell’amore: o paga gli alimenti o finisce in carcere Priscilla Coelho è la ex fidanzata storica di Ronaldinho che ha ottenuto dal tribunale un indennizzo di mantenimento di 15 mila euro al mese che l’ex campione non ha versato.

Ronaldinho condannato a pagare gli alimenti alla ex fidanzata, Priscilla Coelho (nel tondo)

Pagare oppure tornare in carcere, previo confisca dei beni, dopo il pasticcio dei passaporti falsi in Paraguay. Ronaldinho non ha scelta. L'ex stella del calcio internazionale adesso è in Qatar come star per la promozione dei Mondiali 2022 e quando appreso la notizia rimbalzata dal Brasile deve aver sentito ronzare in testa una frase: mai sottovalutare le conseguenze dell'amore e dei sentimenti (qualunque essi siano) che pure hanno un prezzo. Entro il mese di dicembre deve onorare le spettanze non versate a Priscilla Coelho, una delle due fidanzate (l'altra era Beatriz Souza, alla quale corrispondeva un assegno mensile di 2000 euro oltre a farle regali identici a quelli dell'altra compagna) con la quale ha convissuto per un periodo paventando perfino la possibilità di convolare a nozze con entrambe.

Il matrimonio non è stato mai celebrato, anche perché la poligamia in Brasile è vietata per legge (la pena è di 6 anni di carcere), ma l'obbligo economico che grava sull'ex campione sudamericano ha fondamento nella sentenza del tribunale di Rio de Janeiro. C'è un mandato esecutivo per effetto del quale ogni mese deve sborsare la somma 100 mila Real (circa 16 mila euro) fissata come indennizzo di mantenimento dopo i 6 anni di fidanzamento (dal 2012 al 2018) con la compagna storica Priscilla Coelho (l'altra, Beatriz, si aggiunse in un secondo momento nel 2016). Finora introvabile dai funzionari della giustizia, Ronaldinho è riuscito a posticipare nel tempo il pagamento degli alimenti. Ora è spalle al muro e nient'altro può fare per il momento che pagare.

Priscilla Coelho e Beatriz Souza, le donne con le quali Ronaldinho ha convissuto

L'avvocato della ex ha spiegato al giornale brasiliano Extra qual è la situazione: "C'è una procedura esecutiva in atto per ricevere l'importo – ha ammesso Bruno Medrado -. Se Ronaldinho vuole impugnarla deve far valere le sue ragioni ribaltando la causa principale, quella che adesso lo obbliga a versare gli alimenti". È l'ennesimo guaio nel quale si trova l'ex stella di Milan, Barcellona e Brasile che un anno fa venne arrestata in Paraguay e trascorse in galera il suo 40° compleanno salvo essere rilasciata dopo oltre cinque mesi di detenzione.