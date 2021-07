La mattina del 6 luglio Romina Sala è stata ricoverata d'urgenza all’ospedale José María Cullen di Santa Fé per un presunto tentativo di suicidio. E' la sorella 29enne dello sfortunato Emiliano Sala morto in un incidente aereo nel Canale della Manica il 21 gennaio 2019 il cui corpo venne ritrovato solamente 15 giorni più tardi, dopo lunghe e difficili ricerche. A distanza di oltre due anni, il dolore per quella perdita non ha mai abbandonato Romina che oggi si ritrova in condizioni estreme.

Gli ultimi aggiornamenti parlano di coma indotto e di Romina Sala collegata ad un respiratore per tenerla in vita, in attesa di possibili positivi sviluppi. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, l'intervento medico ha per il momento evitato il peggio ma la prognosi resta assolutamente riservata. Solo le prossime ore diranno se ci sono miglioramenti e se si potrà considerare fuori pericolo.

Depressione, dolore, amarezza. Romina Sala ha pagato il più alto tributo per la perdita del fratello in circostanze che hanno scatenato polemiche e una azione giudiziaria in cui la famiglia del calciatore è stata due volte vittima: prima per la perdita del congiunto, poi per non aver ancora avuto definitiva sentenza sui reali responsabili di quanto accaduto. Una tragedia indescrivibile che aveva già trascinato nel baratro papà Horacio, morto d'infarto a poco più di tre mesi dalla scomparsa di Emiliano.

Adesso, la ‘maledizione' della famiglia Sala si è abbattuta su Romina: la stampa locale ha parlato subito di un tentativo di suicidio, basando la tesi su un messaggio WhatsApp inviato ad una amica dalla stessa Romina nel quale scriveva: "È tutto finito". La stessa amica che si sarebbe recata a casa di Romina ritrovando il corpo in fin di vita. Le indagini sono ancora in corso per far luce sull'accaduto, ma da parte della famiglia non c'è stato ancora alcun comunicato ufficiale, nessuna dichiarazione in merito. E' il momento del dolore.