Mezzogiorno di fuoco per Roma e Udinese. Le squadre di Paulo Fonseca e Luca Gotti si affronteranno nel lunch match della terza giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. Si gioca oggi domenica 14 febbraio 2021 allo stadio Olimpico di Roma con fischio di inizio alle ore 12.30. La squadra giallorossa viene dalla sconfitta rimediata a Torino contro la Juventus, che ha portato al conseguente aggancio della Lazio ai ragazzi di Fonseca al quarto posto: ora le due romane sono appaiate a 40 punti sul quarto gradino della classifica e si contenderanno fino alla fine un posto nella prossima Champions League. Dal canto loro i friulani hanno battuto per 2-0 l'Hellas Verona e hanno fatto un bel balzo in avanti rispetto alla zona retrocessione.

La gara d'andata si è chiusa con la vittoria della Roma alla Dacia Arena grazie al primo gol in Serie A dello spagnolo Pedro: si trattava della prima vittoria in campionato per la squadra giallorossa.

Roma-Udinese, dove vederla in TV

La gara sarà visibile in tv dagli utenti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, i quali potranno gustarsi la gara anche sul canale satellitare DAZN1, ovvero il canale 209, mentre i clienti che hanno sottoscritto anche un abbonamento Sky potranno seguire la gara in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

La diretta streaming di Roma-Udinese

Il match dello stadio Olimpico sarà visibile per i clienti della piattaforma in possesso di smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti gli apparecchi collegati a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).