Roma-Salernitana, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita La Roma ospita allo stadio Olimpico la Salernitana per la prima giornata della Serie A 2023-2024: si gioca oggi, domenica 20 agosto, alle ore 18:30. La partita verrà trasmessa in diretta Tv e in streaming in esclusiva su DAZN. Ultime news sulle formazioni di Mourinho e Sousa.

La Roma fa il suo esordio nella Serie A 2023-2024 ospitando la Salernitana. Le squadre di José Mourinho e Paulo Sousa scenderanno in campo oggi, domenica 20 agosto, alle ore 18:30 allo stadio Olimpico di Roma e la partita verrà trasmessa in diretta TV e in streaming in esclusiva su DAZN.

I giallorossi si sono mossi sul mercato ma la campagna acquisti non ha ancora portato la pedina richiesta dallo Special One e dai tifosi: l'attaccante. Con l'infortunio di Abraham e la squalifica di Dybala la Roma avrà a disposizione solo Belotti ed El Shaarawy per la prima di campionato. Una situazione che andrà risolta il prima possibile: i nomi più gettonati sono quelli di Zapata e Marcos Leonardo ma il countdown per la fine della sessione è iniziato e il tempo è sempre meno. Paredes, Aouar e Renato Sanches hanno rinforzato la mediana orfana di Matic mentre in difesaè è andato via Ibanez ma è tornato Llorente ed è arrivato N'Dicka.

La Salernitana ha cambiato poco ma negli ultimi giorni si sono visti diversi volti nuovi alla corte di Paulo Sousa: si tratta di Ikwuemesi e Stewart, ma presto potrebbe essere ufficializzato anche Agustin Martegani già in città da diversi giorni.

Sulla panchina della Roma dovrebbe sedersi Bruno Conti a causa delle squalifiche di Mouirnho, Foti e due collaboratori.

Dove vedere Roma-Salernitana in diretta TV

La partita Roma-Salernitana sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su DAZN e si potrà vedere comodamente dal grande schermo scaricando la app sulla Smart Tv oppure su console come Xbox e PlayStation, o utilizzando dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick. Per gli utenti di Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento e aderito all'offerta Zona DAZN la partita sarà visibile sul canale 214 dell'emittente satellitare.

Roma-Salernitana dove vederla in streaming

La gara dell'Olimpico tra i giallorossi e i granata sarà visibile in streaming su DAZN attraverso tutti i dispositivi mobile dopo aver scaricato l'app.

Serie A, le probabili formazioni di Roma-Salernitana

Mourinho non avrà a disposizione tutta la rosa con Dybala e Pellegrini squalificati. Belotti ed El Shaarawy in attacco, Bove, Cristante ed Aouar in mediana con Kristensen e Zalewski sulle fasce.

Qualche dubbio per Sousa: Dia potrebbe non partire titolare, con Botheim favorito sostenuto da Candreva e Kastanos. In difesa Lovato, Gyomber e Fazio davanti al messicano Ochoa.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Belotti, El Shaarawy. All. Mourinho.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, M. Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim. All. Sousa.